Шойгу в Севастополе устроил экскурсию по Константиновской батарее

В Севастополе дали старт конкурсу «Лучший гид России». Первую экскурсию устроил не кто-нибудь , а президент Русского географического общества. Сергей Шойгу провел журналистов по знаковому месту для Крыма — Константиновской батарее, которую восстановили совсем недавно благодаря РГО.

Участвовавших в экскурсии журналистов попросили не надевать белые рубашки и галстуки. Экскурсовод тоже появился без генеральского мундира, в футболке и кепке Русского географического общества. Роль экскурсовода Сергею Шойгу явно нравилась, он шутил с репортерами, рассказывал интересные истории и сыпал фактами.



Ощущения от увиденного просто сумасшедшие. Вспоминается старый анекдот с фразой: не знаю, кто эти экскурсанты, но экскурсовод у них Сергей Шойгу. В новой для себя роли гида президент РГО выступил на уникальном объекте — Константиновской казематированной батарее. Выбор неслучаен, цитадель защищала вход в Севастопольскую бухту во время Крымской и Великой Отечественной войн. Реставрация проведена на средства Русского географического общества.



Как во время экскурсии президент РГО признался, что больше всего он переживал, что кто-то из въедливых журналистов задаст ему вопрос, а он не сможет на него ответить. Подробности — в репортаже корреспондента Олега Крючкова.