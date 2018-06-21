«Лучше бы выиграла криводушная Хиллари»: Трамп упрекнул РФ в смене настроений

Дональда Трампа не оставляют идеи сделать Соединенные Штаты великой страной. Именно этой теме был посвящен митинг в Миннесоте, в ходе которого американский лидер вновь заявил, что хочет наладить отношения с Россией. Впрочем, начал он издалека и сначала похвалил себя самого за недавние достижения.
На митинг в город Дулут (штат Миннесота) Трамп отправился, чтобы поддержать Пита Стаубера, кандидата от республиканцев, баллотирующегося в Конгресс. Но как это нередко бывает с американским президентом, если он начинает говорить о себе, то на других времени остается не очень много. Так вышло и на этот раз. Уделив несколько минут Стауберу, Трамп перешел к своим достижениям, начав с саммита с Ким Чен Ыном.
Дональд Трамп, президент США: «Встреча была отличной, а Ким Чен Ын, я вам говорю, Ким Чен Ын приведет свою страну к величию и успеху. Еще год назад в возможность этой встречи никто не мог поверить, могла развернуться война, но я поладил с Ким Чен Ыном. Я с ним поладил».
Публика встретила слова Трампа аплодисментами. Впрочем, точно так же в зале реагировали, когда президент США рассказывал о повышении тарифов на импорт из других стран и надежности американских границ.
После скандала с разделением семей нелегалов, детей которых американские власти отбирали у родителей, Трампу явно нужна была зримая поддержка. В какой-то момент он даже попросил телеоператоров показать ликующую толпу, но те, кажется, президента проигнорировали. Когда американский лидер заговорил о строительстве стены на границы с Мексикой, в зале кто-то начал протестовать.
Дональд Трамп: «О, да у нас тут одиночные протесты? Ну, началось! Пока, дорогуша, пока! Итак, у нас тут одиночный протестующий. Теперь он направляется домой к мамочке. Передавай ей привет! А завтра источники Fake News напишут: массовые протесты на митинге Трампа! Ай-ай-ай!»
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, протесты действительно были. Противников Трампа в зал, конечно, постарались не пустить, но они развернули лагерь у стадиона, где выступал президент США. И кому-то, очевидно, все же удалось пробраться внутрь, минуя кордоны, так что версия Трампа об отсутствии оппонентов не вполне состоятельна, хотя вряд ли в зале на это кто-то обратил внимание.
Коснулся Трамп и России, сказав, что его администрация хочет наладить отношения с Кремлем. Правда, американский президент считает, что в Москве предпочли бы видеть в Белом доме Хиллари Клинтон, а не его.
Дональд Трамп: «Вот что я вам скажу: мы хотим поладить с Россией. Но Россия смотрит и думает: ого, лучше бы она выиграла, потому что наша армия, наша нефть, которую мы добываем, а она хотела строить ветряки. Мы хотим быть конкурентоспособными. На все, что мы сделали, санкции и прочее, они смотрят и говорят: лучше бы выиграла криводушная Хиллари, так было бы лучше для России».
Трамп пообещал всем очередных и скорых побед на всех фронтах, ближе к концу своей почти часовой речи взял паузу, а после обратился к публике с вопросом: разве есть что-то более веселое, чем мои митинги? В ответ ему опять радостно аплодировали. В этом зале разубеждать президента США было некому.
Дональд Трамп, президент США: «Встреча была отличной, а Ким Чен Ын, я вам говорю, Ким Чен Ын приведет свою страну к величию и успеху. Еще год назад в возможность этой встречи никто не мог поверить, могла развернуться война, но я поладил с Ким Чен Ыном. Я с ним поладил».
Публика встретила слова Трампа аплодисментами. Впрочем, точно так же в зале реагировали, когда президент США рассказывал о повышении тарифов на импорт из других стран и надежности американских границ.
После скандала с разделением семей нелегалов, детей которых американские власти отбирали у родителей, Трампу явно нужна была зримая поддержка. В какой-то момент он даже попросил телеоператоров показать ликующую толпу, но те, кажется, президента проигнорировали. Когда американский лидер заговорил о строительстве стены на границы с Мексикой, в зале кто-то начал протестовать.
Дональд Трамп: «О, да у нас тут одиночные протесты? Ну, началось! Пока, дорогуша, пока! Итак, у нас тут одиночный протестующий. Теперь он направляется домой к мамочке. Передавай ей привет! А завтра источники Fake News напишут: массовые протесты на митинге Трампа! Ай-ай-ай!»
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, протесты действительно были. Противников Трампа в зал, конечно, постарались не пустить, но они развернули лагерь у стадиона, где выступал президент США. И кому-то, очевидно, все же удалось пробраться внутрь, минуя кордоны, так что версия Трампа об отсутствии оппонентов не вполне состоятельна, хотя вряд ли в зале на это кто-то обратил внимание.
Коснулся Трамп и России, сказав, что его администрация хочет наладить отношения с Кремлем. Правда, американский президент считает, что в Москве предпочли бы видеть в Белом доме Хиллари Клинтон, а не его.
Дональд Трамп: «Вот что я вам скажу: мы хотим поладить с Россией. Но Россия смотрит и думает: ого, лучше бы она выиграла, потому что наша армия, наша нефть, которую мы добываем, а она хотела строить ветряки. Мы хотим быть конкурентоспособными. На все, что мы сделали, санкции и прочее, они смотрят и говорят: лучше бы выиграла криводушная Хиллари, так было бы лучше для России».
Трамп пообещал всем очередных и скорых побед на всех фронтах, ближе к концу своей почти часовой речи взял паузу, а после обратился к публике с вопросом: разве есть что-то более веселое, чем мои митинги? В ответ ему опять радостно аплодировали. В этом зале разубеждать президента США было некому.
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