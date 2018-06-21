    Бабушки из Лимпопо сыграли в футбол на Красной площади. Африка, спорт, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБабушки из Лимпопо сыграли в футбол на Красной площади

    Бабушки из Лимпопо сыграли в футбол на Красной площади

    комментировать
    Бабушки из Лимпопо сыграли в футбол на Красной площади

    Бабушки из Лимпопо сыграли в футбол на Красной площади

    Бабушки из Лимпопо сыграли в футбол на Красной площади

      Пожилые женщины, предпочитающие на пенсии не сидеть, а играть в футбол и болеть за сильнейшие команды, приехали в Москву из Лимпопо и вышли с мячом прямо на Красную площадь.

      Такое прямо у стен Кремля туристы могут позволить себе только во время чемпионата мира. Тысячи футбольных фанатов со всей планеты оккупировали центр Москвы. Что называется, здесь и стар, и млад. Футболу, как и любви, все возрасты покорны, а для приехавших в Россию африканских бабушек футбол и есть любовь всей жизни. Каждой уже далеко за 60, но им года — не беда, они готовы играть в футбол в любое время суток и в любой стране. Сегодня футбольным полем для них стала Красная площадь.

      Это в Москве пожилых женщин принимают за обычных иностранных пенсионеров, а на Африканском континенте бабушки из Лимпопо — настоящие звезды Ассоциации возрастного футбола (есть и такая). В один прекрасный момент им надоело копаться на своих огородах, они вышли на футбольное поле. На критику скептиков, мол, в таком возрасте здоровье беречь надо, носки бы вязать да внуков воспитывать, у пожилых спортсменок есть ответ.

      Марьям Мушвана: «Спорт — лучшее лекарство! Раньше я страдала от повышенного давления, а теперь забыла, что такое таблетки».

      С тех пор они лечатся футболом сами и прививают любовь к игре другим по всему миру. Теперь и в России. Пожилые женщины приехали в гости к друзьям, футболистам-любителям одной из московских команд. Экзотические блюда русской национальной кухни африканским гостям пришлись по вкусу. О спортивной диете на время пришлось забыть.

      Деньги на билеты в Россию бабушкам из Лимпопо собирали всем миром. Пенсии в Африке не больше российских, хватило не на всю команду. Большинство бабушек осталось дома, на скамейке запасных. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Евгения Голованова.

      Новости по теме

      Чемпионат мира по футболу — 2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru