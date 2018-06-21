Бабушки из Лимпопо сыграли в футбол на Красной площади

Пожилые женщины, предпочитающие на пенсии не сидеть, а играть в футбол и болеть за сильнейшие команды, приехали в Москву из Лимпопо и вышли с мячом прямо на Красную площадь.

79 Африка

спорт

фанаты

футбол

Такое прямо у стен Кремля туристы могут позволить себе только во время чемпионата мира. Тысячи футбольных фанатов со всей планеты оккупировали центр Москвы. Что называется, здесь и стар, и млад. Футболу, как и любви, все возрасты покорны, а для приехавших в Россию африканских бабушек футбол и есть любовь всей жизни. Каждой уже далеко за 60, но им года — не беда, они готовы играть в футбол в любое время суток и в любой стране. Сегодня футбольным полем для них стала Красная площадь.



Это в Москве пожилых женщин принимают за обычных иностранных пенсионеров, а на Африканском континенте бабушки из Лимпопо — настоящие звезды Ассоциации возрастного футбола (есть и такая). В один прекрасный момент им надоело копаться на своих огородах, они вышли на футбольное поле. На критику скептиков, мол, в таком возрасте здоровье беречь надо, носки бы вязать да внуков воспитывать, у пожилых спортсменок есть ответ.



Марьям Мушвана: «Спорт — лучшее лекарство! Раньше я страдала от повышенного давления, а теперь забыла, что такое таблетки».



С тех пор они лечатся футболом сами и прививают любовь к игре другим по всему миру. Теперь и в России. Пожилые женщины приехали в гости к друзьям, футболистам-любителям одной из московских команд. Экзотические блюда русской национальной кухни африканским гостям пришлись по вкусу. О спортивной диете на время пришлось забыть.



Деньги на билеты в Россию бабушкам из Лимпопо собирали всем миром. Пенсии в Африке не больше российских, хватило не на всю команду. Большинство бабушек осталось дома, на скамейке запасных. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Евгения Голованова.