Минздрав и компания «Р-Фарм» стали фигурантами трех антимонопольных дел

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела три антимонопольных дела
из-за нарушений на рынке лекарств. Во всех трех случаях фигурантами выступают Минздрав и крупнейший в России поставщик медикаментов — «Р-Фарм», их подозревают в сговоре и нарушениях на 3 миллиарда рублей.
Дела в отношении производителя лекарств «Р-Фарм» и Минздрава готовились с весны. В марте ФАС проводила плановую проверку, в ходе которой антимонопольщики выявили, что «Р-Фарм» нарушила 19 контрактов на госзакупки. Ее должны были отстранить от торгов, но этого не произошло, поэтому ФАС заподозрила, что ведомство и компания могли вступить в сговор, чтобы поставщик получил преимущества.
Как следует из базы решений ФАС, сейчас по этому поводу возбудили три дела, в том числе за нарушение закона о конкуренции, который запрещает соглашения с властями. Источники «Ведомостей» рассказали, что общая сумма нарушений оценивается примерно в 3 миллиарда рублей. В Минздраве ранее заявляли, что антимонопольщики провели проверку необъективно и с грубыми нарушениями, а информация о сговоре не соответствует действительности.
Как следует из базы решений ФАС, сейчас по этому поводу возбудили три дела, в том числе за нарушение закона о конкуренции, который запрещает соглашения с властями. Источники «Ведомостей» рассказали, что общая сумма нарушений оценивается примерно в 3 миллиарда рублей. В Минздраве ранее заявляли, что антимонопольщики провели проверку необъективно и с грубыми нарушениями, а информация о сговоре не соответствует действительности.
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