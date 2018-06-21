Visa и MasterCard тестируют карты с сенсорами для отпечатков пальцев

Операторы платежных систем собираются повысить безопасность платежей. Карты с сенсорами для отпечатков пальцев тестируют Visa и MasterCard.
Как передает The Wall Street Journal, владельцу карты, при покупке нужно будет приложить палец к сенсору, а чип, который обычно находится над номером карты, будет сверять, действительно ли это отпечаток владельца карты. Сообщается, что система не даст провести платеж, если карту украли или узнали ПИН-код.
Пока непонятно, как к такой идее отнесутся банки, ведь придется потратиться, чтобы внедрить такую систему. Эксперты сомневаются в будущем пластиковых карт, так как сейчас активно развивается оплаты покупок с помощью смартфонов.
Пока непонятно, как к такой идее отнесутся банки, ведь придется потратиться, чтобы внедрить такую систему. Эксперты сомневаются в будущем пластиковых карт, так как сейчас активно развивается оплаты покупок с помощью смартфонов.
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