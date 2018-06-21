В центре Москвы найдены образцы ткани, которой торговали 500 лет назад

Предметы быта, которые использовались полвека назад, нашли во время наблюдения за перекладкой коммуникаций в районе Большого и Малого Златоустинских переулков в центре Москвы.
Археологи полагают, что в районе Большого и Малого Златоустинских переулков пять веков назад шла бойкая торговля. На этом месте нашли свинцовые торговые пломбы, латунный жетон номер 2137 с надписью «Разнощик» (именно так писали это слово в 1858 году). Этот жетон, скорее всего, носил какой-то торговец-лоточник — он был закреплен на его лотке и обозначал, что торговать разрешено.
Из сообщения мэрии Москвы: «Находки свидетельствуют о большом торговом значении этого участка в жизни города. Скорее всего, здесь и в XV-XVI веках, и в XIX веке шла торговля тканями — как местными, так и привозными. Интересно, что на внутренней стороне немецкой свинцовой пломбы, которой 500–600 лет назад запечатывали ткань, сохранился отпечаток текстиля».
Вторая свинцовая пломба принадлежала одному из частных московских производителей ткани. Ее могли использовать примерно в 1870–1890 годах, сообщается на сайте столичной мэрии.
Также были найдены аксессуары, которые носили в XVII-XIX веках — например, кожаный чехол, в котором носили нож.
Ранее в Малом Златоустинском переулке были найдены белокаменные основания одного из строений Златоустовского монастыря, а в соседнем переулке — часть монастырской ограды начала XVIII века, фрагменты надгробия, монеты, изразцы и другие артефакты.
Из сообщения мэрии Москвы: «Находки свидетельствуют о большом торговом значении этого участка в жизни города. Скорее всего, здесь и в XV-XVI веках, и в XIX веке шла торговля тканями — как местными, так и привозными. Интересно, что на внутренней стороне немецкой свинцовой пломбы, которой 500–600 лет назад запечатывали ткань, сохранился отпечаток текстиля».
Вторая свинцовая пломба принадлежала одному из частных московских производителей ткани. Ее могли использовать примерно в 1870–1890 годах, сообщается на сайте столичной мэрии.
Также были найдены аксессуары, которые носили в XVII-XIX веках — например, кожаный чехол, в котором носили нож.
Ранее в Малом Златоустинском переулке были найдены белокаменные основания одного из строений Златоустовского монастыря, а в соседнем переулке — часть монастырской ограды начала XVIII века, фрагменты надгробия, монеты, изразцы и другие артефакты.
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