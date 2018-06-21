В Госдуме предлагают в жару освобождать сердечников от работы

В нижней палате российского парламента выступили с инициативой сделать жаркие дни выходными для людей, страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Такое предложение сделал депутат Госдумы РФ Василий Власов. Он направил министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину и главе Минздрава Веронике Скворцовой соответствующее предложение, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.
Из письма депутата Власова министрам: «В результате глобального изменения климата лето на территории РФ проходит все с более частыми аномально жаркими днями. Осуществление трудовой деятельности лицами с сердечно-сосудистыми заболеваниями в такой период наносит существенный вред их здоровью, поэтому считаю целесообразным нормативно закрепить обязанность за работодателем по предоставлению таким работающим гражданам выходного дня в летние дни со значительным превышением средней температуры для соответствующего месяца в соответствующем субъекте федерации».
Как пишет депутат Власов, согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, болезнь сердца и инсульт — самые распространенные причины смертности не только в России, но и во всем мире. Парламентарий обращает внимание на то, что сердечно-сосудистые заболевания могут обостряться в результате многих факторов, например, курения, повышенной магнитной активности, а также жаркой погоды, поэтому просит министров Топилина и Скворцову оценить эту инициативу и рассмотреть возможность ее реализации.
Из письма депутата Власова министрам: «В результате глобального изменения климата лето на территории РФ проходит все с более частыми аномально жаркими днями. Осуществление трудовой деятельности лицами с сердечно-сосудистыми заболеваниями в такой период наносит существенный вред их здоровью, поэтому считаю целесообразным нормативно закрепить обязанность за работодателем по предоставлению таким работающим гражданам выходного дня в летние дни со значительным превышением средней температуры для соответствующего месяца в соответствующем субъекте федерации».
Как пишет депутат Власов, согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, болезнь сердца и инсульт — самые распространенные причины смертности не только в России, но и во всем мире. Парламентарий обращает внимание на то, что сердечно-сосудистые заболевания могут обостряться в результате многих факторов, например, курения, повышенной магнитной активности, а также жаркой погоды, поэтому просит министров Топилина и Скворцову оценить эту инициативу и рассмотреть возможность ее реализации.
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