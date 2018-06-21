Украина оценила свои возможности платить по долгам

Руководитель Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий рассказал о финансовых резервах страны и возможностях Киева рассчитываться с долгами.
Как сообщается на сайте НБУ, Смолий считает резервы достаточными, чтобы расплачиваться до конца 2020 года, но дальнейшие перспективы будут зависеть от успеха реформ.
Яков Смолий, глава Нацбанка Украины: «Объем международных резервов Украины достаточен, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года и без внешнего финансирования, но дальнейшие перспективы экономического роста страны напрямую зависеть от прогресса в проведении структурных реформ».
Глава Нацбанка считает важным сотрудничество Украины с Международным валютным фондом в проведении реформ.
Яков Смолий: «Дальнейшее сотрудничество с МВФ является залогом доверия инвесторов и влияет на стоимость долгового капитала для Украины».
Украинский премьер Владимир Гройсман в прошлом месяце заявил, что в ближайшие 4 года страна должна выплатить 27 миллиардов долларов. По оценкам депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, Киеву в общей сложности придется вернуть 117 миллиардов долларов долга.
Программа сотрудничества Украины с МВФ рассчитана на 4 года. Она предусматривает предоставление Киеву 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был первый транш на сумму в 5 миллиардов, в августе того же года — второй транш (1,7 миллиарда). В 2016–2017 годах Украина получила по одному траншу в миллиард долларов каждый.
До конца прошлого года Киев надеялся получить пятый транш, но деньги не пришли до сих пор. Одним из условий перечисления этой суммы называлось создание антикоррупционного суда. После целой череды скандалов соответствующий законопроект подписал украинский лидер Пётр Порошенко.
Яков Смолий, глава Нацбанка Украины: «Объем международных резервов Украины достаточен, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года и без внешнего финансирования, но дальнейшие перспективы экономического роста страны напрямую зависеть от прогресса в проведении структурных реформ».
Глава Нацбанка считает важным сотрудничество Украины с Международным валютным фондом в проведении реформ.
Яков Смолий: «Дальнейшее сотрудничество с МВФ является залогом доверия инвесторов и влияет на стоимость долгового капитала для Украины».
Украинский премьер Владимир Гройсман в прошлом месяце заявил, что в ближайшие 4 года страна должна выплатить 27 миллиардов долларов. По оценкам депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, Киеву в общей сложности придется вернуть 117 миллиардов долларов долга.
Программа сотрудничества Украины с МВФ рассчитана на 4 года. Она предусматривает предоставление Киеву 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был первый транш на сумму в 5 миллиардов, в августе того же года — второй транш (1,7 миллиарда). В 2016–2017 годах Украина получила по одному траншу в миллиард долларов каждый.
До конца прошлого года Киев надеялся получить пятый транш, но деньги не пришли до сих пор. Одним из условий перечисления этой суммы называлось создание антикоррупционного суда. После целой череды скандалов соответствующий законопроект подписал украинский лидер Пётр Порошенко.
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