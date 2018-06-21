    Российские военные доставили в пригород Дамаска материалы для ремонта школы. Сирия, войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь, ремонт, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские военные доставили в пригород Дамаска материалы для ремонта школы

    Российские военные доставили в пригород Дамаска материалы для ремонта школы

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    Российские военные доставили в пригород Дамаска материалы для ремонта школы

    Российские военные доставили в пригород Дамаска материалы для ремонта школы

      Гуманитарную помощь для восстановления сирийской школы доставили российские военные.

      К ремонту готовится учебное учреждение, расположенное в поселке Бейт-Сахем, что в пригороде Дамаска. Здание было разрушено во время военных действий, теперь его предстоит восстановить. Для этого из России доставили строительный материал, это панели ДСП, доски и километры кабеля.

      Бейт-Сахем освободили от боевиков совсем недавно. Только за последний месяц туда вернулись 400 семей. Сейчас в деревне проживает более 20 тысяч человек, которые остро нуждаются в срочном ремонте не только школ, но и других важных социальных объектов, в том числе больниц, поликлиник, а так же жилых домов.

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