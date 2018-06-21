Пропавшую в Братске 9-летнюю девочку нашли мертвой

Правоохранители Иркутской области разбираются в обстоятельствах гибели
9-летней жительницы Братска, которая пропала 9 июня. После исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетней». Удалось установить место, где школьницу видели в последний раз, и выйти на след предполагаемого злоумышленника.
Как сообщается на сайте регионального управления СКР, по подозрению в причастности к пропаже девочки задержан 43-летний житель города Братска. На допросе он признался, что убил ребенка, и показал место, где спрятал тело. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено тело пропавшей школьницы с признаками насильственной смерти. С подозреваемым работают следователи и оперативники, решается вопрос о его аресте
Об исчезновении 9-летней девочки стало известно 9 июня. Ребенок пропал во время прогулки в парке «Металлург» и его окрестностях. Удалось установить, что вечером школьница заходила в магазин «Облака» на улице Баркова, после чего направилась в сторону своего дома, но так туда и не дошла.
В поисках участвовали сотрудники Росгвардии и волонтеры, а в Братск из ГУ криминалистики СК РФ и аппарата Следственного управления была направлена следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи, криминалисты и сотрудники регионального МВД.
Об исчезновении 9-летней девочки стало известно 9 июня. Ребенок пропал во время прогулки в парке «Металлург» и его окрестностях. Удалось установить, что вечером школьница заходила в магазин «Облака» на улице Баркова, после чего направилась в сторону своего дома, но так туда и не дошла.
В поисках участвовали сотрудники Росгвардии и волонтеры, а в Братск из ГУ криминалистики СК РФ и аппарата Следственного управления была направлена следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи, криминалисты и сотрудники регионального МВД.
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