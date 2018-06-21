«Россия хочет соревноваться»: Трамп сообщил о своем желании поладить с Москвой

Дональд Трамп снова заявил, что хочет поладить с Россией. При этом американский президент предположил, что в Москве предпочли бы, чтобы на выборах в США победила его соперница, Хиллари Клинтон. Об этом Трамп сообщил своим сторонникам на митинге в штате Миннесота.
Дональд Трамп, президент США: «Вот что я вам скажу: мы хотим поладить с Россией. Но вот Россия не выглядит так, будто хочет того же, ребята. Она хочет соревноваться с нами по всем параметрам — оборона, нефть. Она смотрит на все то, что мы сделали, все эти вещи, включая санкции. И Россия оглядывается назад и говорит: знаете, мы бы хотели, чтобы криводушная Хиллари выиграла президентские выборы, для России это было бы лучше. И вот что мы хотим сделать: выбрать на местах больше республиканцев и реализовать все те вещи, о которых я говорю. И я вас уверяю, что мы этого добьемся».
Говоря о недавнем американско-северокорейском саммите в Сингапуре, Трамп заявил, что поладил с Ким Чен Ыном и добился невероятного успеха на переговорах, поэтому все теперь могут жить спокойно «в течение длительного периода времени». По мнению президента, Ким Чен Ын сделает из КНДР «прекрасную, успешную страну».
И сегодня же Трамп подписал указ, запрещающий разделять нелегалов с детьми. Документ также обязывает министерство внутренней безопасности и Пентагон подбирать или строить места для размещения семей мигрантов.
О начале политики нулевой толерантности Минюст США объявил в апреле. За это время с семьями разлучили более двух тысяч детей. Против таких мер выступили не только многочисленные оппоненты Трампа и многие его союзники, но даже супруга Меланья.
Говоря о недавнем американско-северокорейском саммите в Сингапуре, Трамп заявил, что поладил с Ким Чен Ыном и добился невероятного успеха на переговорах, поэтому все теперь могут жить спокойно «в течение длительного периода времени». По мнению президента, Ким Чен Ын сделает из КНДР «прекрасную, успешную страну».
И сегодня же Трамп подписал указ, запрещающий разделять нелегалов с детьми. Документ также обязывает министерство внутренней безопасности и Пентагон подбирать или строить места для размещения семей мигрантов.
О начале политики нулевой толерантности Минюст США объявил в апреле. За это время с семьями разлучили более двух тысяч детей. Против таких мер выступили не только многочисленные оппоненты Трампа и многие его союзники, но даже супруга Меланья.
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