Ураганное лето: в Поволжье после грозы обесточены десятки населенных пунктов

Тысячи человек остаются без света в Поволжье. Мощный ураган с ливнями, грозами и шквалистым ветром накануне пронесся сразу по нескольким областям.

В Кировской области остались без света 170 населенных пунктов. Во многих из-них сейчас ни проехать, ни пройти из-за десятков поваленных деревьев. В Ульяновске и Нижнем Новгороде дождь шел стеной, теперь улицы этих городов затоплены.



В Перми порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Ураган разрушил каменную стену кафе. Непросто пришлось и пермским строителям, которых стихия застала на высоте. Подвесную люльку с рабочими качало из стороны в сторону, ударяя об фасад. К счастью, никто не пострадал. Последствия непогоды сейчас устраняют.



Светлана Тайшманова, начальник пресс-службы ЦРЦ МЧС России: «В зоне отключения находятся 16 муниципальных образований, 140 населенных пунктов, более 5 тысяч жилых домов с населением свыше 12 тысяч человек, 10 социально-значимых объектов. Аварийно-восстановительные работы продолжаются с привлечением более 100 бригад энергетиков».



В Чебоксарах из-за сильного ветра ввели «желтый» уровень опасности. В ближайшие часы ураган обрушится на Саратовскую область и Башкортостан. Там синоптики обещают ливни и град.