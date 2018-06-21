На парковке в Москве загорелись четыре машины такси

Сразу четыре автомобиля такси загорелись на открытой парковке на западе Москвы.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы. По данным источника, машины загорелись на открытой парковке неподалеку от дома 27 на Киевской улице.
Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет. Обстоятельства и причины пожара выясняются.
Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет. Обстоятельства и причины пожара выясняются.
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