    На парковке в Москве загорелись четыре машины такси

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    На парковке в Москве загорелись четыре машины такси

    На парковке в Москве загорелись четыре машины такси

    Сразу четыре автомобиля такси загорелись на открытой парковке на западе Москвы.

    Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы. По данным источника, машины загорелись на открытой парковке неподалеку от дома 27 на Киевской улице.

    Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет. Обстоятельства и причины пожара выясняются.

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