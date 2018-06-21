Трамп выгнал протестующих с митинга в Миннесоте

Президент США Дональд Трамп во время митинга в штате Миннесота приказал охране вывести протестующих из зала.
Скандал произошел, когда президент США произносил речь об иммиграции. Недовольные прервали выступление Трампа криками. В ответ американский лидер попросил охрану вывести этих людей из зала. «Выгоните их отсюда!» — потребовал он.
Кроме этого, глава США отпустил едкое замечание в сторону одного из протестующих, передает РИА Новости.
Дональд Трамп: «Это женщина или мужчина? Я не могу понять. Ему нужна стрижка».
Ранее сообщалось, что президент США подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов.
В последние недели вопрос о разлучении семей перерос в США в масштабный кризис. Из-за политики «нулевой терпимости», которую Трамп объявил по отношению к нелегальным мигрантам, власти в обязательном порядке задерживают семьи, незаконно пересекающие границу США. После этого после родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания. За последний месяц таким образом с родителями разлучили более двух тысяч детей.
Кроме этого, глава США отпустил едкое замечание в сторону одного из протестующих, передает РИА Новости.
Дональд Трамп: «Это женщина или мужчина? Я не могу понять. Ему нужна стрижка».
Ранее сообщалось, что президент США подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов.
В последние недели вопрос о разлучении семей перерос в США в масштабный кризис. Из-за политики «нулевой терпимости», которую Трамп объявил по отношению к нелегальным мигрантам, власти в обязательном порядке задерживают семьи, незаконно пересекающие границу США. После этого после родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания. За последний месяц таким образом с родителями разлучили более двух тысяч детей.
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