На предприятии в Иркутской области случилась утечка химикатов

Утечка химикатов из железнодорожной цистерны произошла городе
Усолье-Сибирское Иркутской области.
ЧП случилось около 00:15 в результате разгерметизации железнодорожной цистерны при проведении монтажных работ, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Пресс-служба МЧС: «На территории химпредприятия города Усолье-Сибирское Иркутской области в результате произошла разгерметизация железнодорожной цистерны, предположительно с четыреххлористым кремнием, и утечка химического вещества на месте происшествия наблюдается испарение химического вещества».
Отмечается, что никто из сотрудников предприятия не пострадал. По данным спасателей, расстояние от места аварии до ближайших жилых домов составляет около 2 км, эвакуация населения не требуется. Тем не менее три пункта временного размещения на 1,5 тысячи человек переведены в режим готовности. Жителям города рекомендовано не выходить из дома и не открывать окна, так как четыреххлористый кремний токсичен и вызывает раздражение слизистых оболочек и верхних дыхательных путей.
В ликвидации последствий аварии участвуют более 40 человек и более 10 единиц техники. На месте работают пожарные в защитных костюмах и дыхательных аппаратах, а также группа радиационной, химической и биологической защиты, передает ТАСС.
Пресс-служба МЧС: «На территории химпредприятия города Усолье-Сибирское Иркутской области в результате произошла разгерметизация железнодорожной цистерны, предположительно с четыреххлористым кремнием, и утечка химического вещества на месте происшествия наблюдается испарение химического вещества».
Отмечается, что никто из сотрудников предприятия не пострадал. По данным спасателей, расстояние от места аварии до ближайших жилых домов составляет около 2 км, эвакуация населения не требуется. Тем не менее три пункта временного размещения на 1,5 тысячи человек переведены в режим готовности. Жителям города рекомендовано не выходить из дома и не открывать окна, так как четыреххлористый кремний токсичен и вызывает раздражение слизистых оболочек и верхних дыхательных путей.
В ликвидации последствий аварии участвуют более 40 человек и более 10 единиц техники. На месте работают пожарные в защитных костюмах и дыхательных аппаратах, а также группа радиационной, химической и биологической защиты, передает ТАСС.
Комментарии