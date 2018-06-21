Великая стройка и папиросный брэнд: «Беломорканалу» исполнилось 85 лет

Ровно 85 лет назад было официально объявлено о завершении строительства, ставшего гордостью первой пятилетки — Беломорско-Балтийского канала. Вся страна в деталях знала маршрут новой водной артерии благодаря чуть ли не самой массовой в СССР марке сигарет. Но мало кому было известно, что это была стройка в полном смысле слова «на костях» узников ГУЛАГа. И даже сейчас рассекречены далеко не все факты об этой странице нашей истории.

Историк и журналист Константин Гнетнев писать о канале начал в восьмидесятых. Когда о нем говорили «либо хорошо, либо ничего». Архивы были засекречены, очевидцы молчали.



Константин Гнетнев, журналист, историк, автор книг по истории Беломорско-балтийского канала: «Канал дал стране два таких явления общественных, которые потом использовались советской властью очень долго. Первое — это туфта. Туфта — это приписки за работы, которые не выполнены. И второе — это штурмовщина».



Одно — следствие другого. Канал строили в катастрофически короткие сроки — 227 километров за год и восемь месяцев. В Москву шла «туфта» — отписки, что «все идет по плану». Из Москвы приезжали проверяющие, видели, что работы сделаны только на бумаге, и начиналась «штурмовщина». Участок между седьмым и восьмым шлюзом 30 тысяч человек сто дней в прямом смысле долбили круглыми сутками, лишь бы успеть к сдаче.



Еще один термин из лагерного жаргона — аммонал. Вообще, это название взрывчатки, но здесь каналоармейцы так называли черствый хлеб. Потому что в желудке потом было что-то наподобие взрыва. Как писал поэт того времени: «Без туфты и аммонала не построили б канала».



Рифмовать «поспешишь» и «насмешишь» стали много позже. Канал, несмотря на спешку, был построен добротно, как утверждают историки. Но продолжают спорить — понравился он все-таки Сталину или нет. А главное — сколько жизней на него положено?



Жанна Дроздова, научный сотрудник медвежьегорского районного музея: «Учет человеческих жизней не велся. Есть данные, что учитывали и записывали лошадей. Сколько поступило, как кормить. То есть лошадей кормили и о них заботились лучше, чем о людях!».



Изначально это был шедевр советского деревянного зодчества. На одном из шлюзов стояли деревянные створки высотой 18 метров. Последняя модернизация на канале была четыре года назад. Теперь тут все из бетона и железа, по периметру — охрана. В командной башне — автоматика и компьютеры. Осталось — дождаться кораблей. Ведь без них здесь нет работы.



Возможно, юбилейный год — повод посмотреть на канал не только с транспортной или стратегической точки зрения. Но и с туристической. Больше людей — больше кораблей и больше возможностей заработать для местных жителей. Нынешний Беломорканал — это все-таки «брэнд» Карелии, так тяжело ей и стране доставшийся.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Полякова.