Американский демарш: почему чемпионы демократии покинули совет по правам человека

США стали первой страной, покинувшей Совет по правам человека по собственному желанию. При этом в Вашингтоне заявили, что организация в нынешней форме изжила себя, а для реальной защиты прав там ничего не делают. Плюс туда, вопреки желанию Штатов, принимают страны, которые, по мнению Белого дома, сами нарушают права человека.

Американский постпред в ООН Никки Хейли, впрочем, пояснила, что США не прекращают бороться за права человека, просто отныне они будут делать это в одиночку, без оглядки на международное сообщество. Так удобнее. А Джон Болтон, советник президента Трампа, был еще откровеннее. Он заявил, что США вообще не нуждаются в чьих либо советах, как им вести себя.



Джон Болтон, советник президента США по нацбезопасности: «Мы не обязаны выслушивать чье-то мнение, будь это Совет ООН по правам человека или кто-то еще. Почему они должны нас судить, советовать как нам выполнять Конституцию? Мы вполне способны сделать это сами».



При этом к самим Штатам у правозащитников сейчас появились очень серьезные вопросы. В частности, администрацию Трампа обвиняют в бессмысленной жестокости, в нарушении прав детей. Согласно новой иммиграционной политике, американские пограничники уже два месяца как отбирают детей у семей, нелегально перешедших границу США. По новым правилам все взрослые нелегалы теперь должны идти под суд, а их дети — удерживаться в спецприемниках.



Причем власти отбирают у семей даже малышей, которым необходимо грудное вскармливание. Больше 2000 детей сейчас таким образом отрезаны от родителей. Известно обо всем этом стало благодаря правозащитным организациям, после чего в Америке разгорелся огромный скандал по этому поводу. Ведь выходит, что «светоч демократии», каковым Белый дом пытается себя представить, на самом деле проводит абсолютно негуманную политику.



Судя по всему давление на Трампа сыграло свою роль. Президент США уже подписал указ, запрещающий пограничникам отбирать детей у родителей. Трамп дал поручение Министерству юстиции добиться изменения судебного предписания одного из окружных судов Калифорнии, чтобы оно позволяло семьям, задержанным за незаконное пересечение границы, вместе находиться в спецприемниках до рассмотрения судом их дела.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.