Кабмин Украины не сдержал обещания перед протестующими шахтерами

Украинское правительство не выполнило обещания, данные протестующим
из-за задолженностей по зарплатам шахтерам.
Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в Facebook. По его словам, ранее министр энергетики Игорь Насалик пообещал, что правительство поддержит законопроект по увеличению финансирования угольных предприятий на 2,8 млрд гривен (около 106 млн долларов) из бюджета страны. Однако на заседании бюджетного комитета, которое прошло сегодня, этот законопроект не рассматривался.
Михаил Волынец, глава Независимого профсоюза горняков Украины: «Я лично присутствовал на этом заседании. В кулуарных разговорах говорилось, что Минфин не поддерживает этот проект и таким образом оттащили рассмотрение еще на две недели. Из обещанных денег была отправлена значительно меньшая сумма, хотя министр обещает уже завтра отправить средства в сумме на 15 млн гривен».
Волынец также добавил, что соответствующий законопроект не будет рассматриваться в парламенте в ближайшие 15 дней. А уже с 1 июля, отметил глава профсоюза, задолженность по зарплате вырастет еще на 500 млн гривен (18,9 млн долларов).
Михаил Волынец, глава Независимого профсоюза горняков Украины: «Я лично присутствовал на этом заседании. В кулуарных разговорах говорилось, что Минфин не поддерживает этот проект и таким образом оттащили рассмотрение еще на две недели. Из обещанных денег была отправлена значительно меньшая сумма, хотя министр обещает уже завтра отправить средства в сумме на 15 млн гривен».
Волынец также добавил, что соответствующий законопроект не будет рассматриваться в парламенте в ближайшие 15 дней. А уже с 1 июля, отметил глава профсоюза, задолженность по зарплате вырастет еще на 500 млн гривен (18,9 млн долларов).
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