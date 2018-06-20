Сборная Испании победила иранцев в матче ЧМ-2018

Сборная Испании одержала победу над командой Ирана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 в России.

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Встреча группы В, состоявшаяся в Казани, завершилась со счетом 1:0 в пользу Испании. Единственный гол на 54-й минуте забил форвард сборной Испании Диего Коста. Для него это третий мяч, забитый на турнире.



На 62-й минуте матча иранский полузащитник Саид Эззатоллахи забил мяч в ворота испанцев, однако арбитр воспользовался системой видеопомощи и отменил гол, так как иранец находился в офсайде.



Таким образом, сборная Испании набрала четыре очка и делит первое место в группе В с командой Португалии, которая сегодня обыграла марокканцевсо счетом 1:0. А сборная Ирана с тремя очками занимает третье место. Сборная Марокко лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.







