Сирийские войска уничтожили банду террористов в окрестностях Пальмиры

Сирийская армия уничтожила банду боевиков из запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» к востоку от пальмиры.
По данным информационного агентства SANA, бой с террористами проходил между районами Садд-Увейраз и Хамима. В результате от боевиков была очищена территория площадью 2,5 тыс. кв. км поблизости от сирийско-иракской границы. Террористы понесли потери в живой силе и технике. Кроме того, сирийские военные захватили брошенные боевиками военно-транспортные средства и вооружения.
Также отмечается, что в провинции Дейр-эз-Зор армия очистила от террористов территорию площадью 1,2 тыс. кв. км и восстановила контроль над населенными пунктами Эль-Муэйзалия и Фейза-Мувейна. А на юго-востоке Сирийской пустыни военные при поддержке Сил национальной обороны выбили террористов из 15 районов и освободили оазисы Хирбет-эль-Умбаши и Маарар.
Помимо этого Сирийские ВВС нанесли удары по позициям террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в Ладжате и Босре-эль-Харир. Сейчас в этой местности готовится операция против бандформирований.
Также отмечается, что в провинции Дейр-эз-Зор армия очистила от террористов территорию площадью 1,2 тыс. кв. км и восстановила контроль над населенными пунктами Эль-Муэйзалия и Фейза-Мувейна. А на юго-востоке Сирийской пустыни военные при поддержке Сил национальной обороны выбили террористов из 15 районов и освободили оазисы Хирбет-эль-Умбаши и Маарар.
Помимо этого Сирийские ВВС нанесли удары по позициям террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в Ладжате и Босре-эль-Харир. Сейчас в этой местности готовится операция против бандформирований.
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