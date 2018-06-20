Instagram разрешит пользователям публиковать часовые видео

Instagram представил новое приложение IGTV, с помощью которого пользователи смогут размещать и просматривать видеозаписи продолжительностью до одного часа.
Новое приложение адаптировано специально для съемки с помощью смартфонов и просмотра на них. Приложение будет работать на операционных системах Android и iOS. Видео можно будет комментировать и отправлять друзьям.
Для пользователей по всему миру новинка станет доступна «в течение нескольких недель», передает ТАСС со ссылкой на сообщение сервиса.
Также отмечается, что к настоящему времени число пользователей Instagram выросло до миллиарда человек. В сентябре 2017 года в Instagram было около 800 млн зарегистрированных пользователей.
Для пользователей по всему миру новинка станет доступна «в течение нескольких недель», передает ТАСС со ссылкой на сообщение сервиса.
Также отмечается, что к настоящему времени число пользователей Instagram выросло до миллиарда человек. В сентябре 2017 года в Instagram было около 800 млн зарегистрированных пользователей.
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