    Instagram разрешит пользователям публиковать часовые видео

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    Instagram разрешит пользователям публиковать часовые видео

    Instagram разрешит пользователям публиковать часовые видео

    Instagram представил новое приложение IGTV, с помощью которого пользователи смогут размещать и просматривать видеозаписи продолжительностью до одного часа.

    Новое приложение адаптировано специально для съемки с помощью смартфонов и просмотра на них. Приложение будет работать на операционных системах Android и iOS. Видео можно будет комментировать и отправлять друзьям.

    Для пользователей по всему миру новинка станет доступна «в течение нескольких недель», передает ТАСС со ссылкой на сообщение сервиса.

    Также отмечается, что к настоящему времени число пользователей Instagram выросло до миллиарда человек. В сентябре 2017 года в Instagram было около 800 млн зарегистрированных пользователей.





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