Главный тренер Уругвая призвал «выиграть или умереть» в матче с Россией

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес заявил, его команде необходимо побеждать в матче чемпионата мира со сборной России.
После победы над Саудовской Аравией Табарес заявил, что уругвайские футболисты находятся в хорошей форме и намерены завершить групповой этап победой над хозяевами чемпионата мира.
Оскар Табарес, главный тренер сборной Уругвая: «Теперь мы будем играть с Россией. Этот матч надо выиграть или умереть. Мы хотим в этой встрече показать хороший футбол и выиграть. Можно уже сказать, что мы играем на высоком уровне. Мы в хорошей форме на этом чемпионате мира».
При этом Табарес отметил, что сборная Саудовской Аравии «хорошо поработала» после разгромного поражения от России и «заслужила наше уважение». Что же касается футболистов уругвайской команды, то они, по словам Табареса, «играли очень расслабленно», передает РИА Новости.
Напомним, сегодня сборная Уругвая со счетом 1:0 переиграла команду Саудовской Аравии и обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. После победы уругвайцев российская сборная, накануне одолевшая Египет, также гарантировала себе участие в 1/8 финала.
Теперь сборным России и Уругвая предстоит определить, кто займет первое место в группе А. Для того, чтобы опередить россиян, подопечным Табареса необходимо побеждать 25 июня в Самаре. Отметим, что в 1/8 финала сборной России предстоит играть с Испанией, Португалией или Ираном.
Оскар Табарес, главный тренер сборной Уругвая: «Теперь мы будем играть с Россией. Этот матч надо выиграть или умереть. Мы хотим в этой встрече показать хороший футбол и выиграть. Можно уже сказать, что мы играем на высоком уровне. Мы в хорошей форме на этом чемпионате мира».
При этом Табарес отметил, что сборная Саудовской Аравии «хорошо поработала» после разгромного поражения от России и «заслужила наше уважение». Что же касается футболистов уругвайской команды, то они, по словам Табареса, «играли очень расслабленно», передает РИА Новости.
Напомним, сегодня сборная Уругвая со счетом 1:0 переиграла команду Саудовской Аравии и обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. После победы уругвайцев российская сборная, накануне одолевшая Египет, также гарантировала себе участие в 1/8 финала.
Теперь сборным России и Уругвая предстоит определить, кто займет первое место в группе А. Для того, чтобы опередить россиян, подопечным Табареса необходимо побеждать 25 июня в Самаре. Отметим, что в 1/8 финала сборной России предстоит играть с Испанией, Португалией или Ираном.
Комментарии