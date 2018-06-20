Вахтанг Кикабидзе предрек России судьбу СССР

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе в интервью Жанне Немцовой рассказал, как радовался распаду Советского Союза.
В интервью, которое публикует Deutsche Welle, Вахтанг Кикабидзе рассказал о ненависти к Советскому Союзу — и о том, как накрыл стол для друзей, чтобы отпраздновать распад СССР.
Вахтанг Кикабидзе: «Это, конечно, был шок, но мы уже чувствовали, что это должно произойти. Но все равно, когда ты в этом котле варишься всю жизнь с детства, представить трудно, что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах».
По мнению Кикабидзе, Россию ждет такая же судьба. «Но Россия опять к этому идет, по-моему», — сказал он.
Также 89-летний артист признался, что ненавидел советский герб с серпом и молотом. По его мнению, такой герб был связан с «хреновой жизнью этой огромной страны». Вместе с тем Кикабидзе отметил, что в то время «люди друг друга больше уважали» и «духовность была».
Вахтанг Кикабидзе: «Это, конечно, был шок, но мы уже чувствовали, что это должно произойти. Но все равно, когда ты в этом котле варишься всю жизнь с детства, представить трудно, что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах».
По мнению Кикабидзе, Россию ждет такая же судьба. «Но Россия опять к этому идет, по-моему», — сказал он.
Также 89-летний артист признался, что ненавидел советский герб с серпом и молотом. По его мнению, такой герб был связан с «хреновой жизнью этой огромной страны». Вместе с тем Кикабидзе отметил, что в то время «люди друг друга больше уважали» и «духовность была».
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