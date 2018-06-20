Лидеры ЕС намерены активизировать усилия по сокращению нелегальной миграции

Главы государств и правительств стран ЕС планируют объединить усилия по сокращению нелегальной миграции в Европу, говорится в проекте совместного заявления.
Лидеры стран ЕС на экстренном совещании в воскресение договорятся вместе активизировать действия по сокращению нелегальной иммиграции в Европу. Об этом говорится в проекте совместного заявления, передает Reuters. Агентство отмечает, что в текст могут быть внесены изменения.
Напомним, сегодня глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил о созыве экстренного совещания глав государств-членов ЕС, посвященного вопросам нелегальной миграции. Проблемы, связанные с притоком мигрантов, уже привели к обострению отношений между Италией и Францией и раскололи правящую коалицию Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свое время провозгласившая «политику открытых дверей», теперь изменила свою позицию. Канцлер Германии и президент Франции Эммануэль Макрон также заявили о необходимости укрепить внешние границы ЕС и принять общие правила иммиграции в Европу.
Из проекта заявления: «Мы полны решимости достичь прогресса в вопросе дальнейшего сокращения нелегальной миграции в [страны] ЕС, в частности, посредством усиленной охраны внешней границы, общих и согласованных процедур предоставления убежища, а также более активного взаимодействия со странами транзита и странами принадлежности граждан… В то же время мы видим настоятельную необходимость в предотвращении незаконного пересечения нелегальными мигрантами и просителями убежища внутренних границ стран — членов союза».
Напомним, сегодня глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил о созыве экстренного совещания глав государств-членов ЕС, посвященного вопросам нелегальной миграции. Проблемы, связанные с притоком мигрантов, уже привели к обострению отношений между Италией и Францией и раскололи правящую коалицию Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свое время провозгласившая «политику открытых дверей», теперь изменила свою позицию. Канцлер Германии и президент Франции Эммануэль Макрон также заявили о необходимости укрепить внешние границы ЕС и принять общие правила иммиграции в Европу.
Из проекта заявления: «Мы полны решимости достичь прогресса в вопросе дальнейшего сокращения нелегальной миграции в [страны] ЕС, в частности, посредством усиленной охраны внешней границы, общих и согласованных процедур предоставления убежища, а также более активного взаимодействия со странами транзита и странами принадлежности граждан… В то же время мы видим настоятельную необходимость в предотвращении незаконного пересечения нелегальными мигрантами и просителями убежища внутренних границ стран — членов союза».
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