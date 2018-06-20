    Петербуржцам привезли героические портреты мировых футболистов. Санкт-Петербург, выставки и музеи, живопись и художники, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербуржцам привезли героические портреты мировых футболистов

    Петербуржцам привезли героические портреты мировых футболистов

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    Петербуржцам привезли героические портреты мировых футболистов

    Петербуржцам привезли героические портреты мировых футболистов

    Петербуржцам привезли героические портреты мировых футболистов

      В петербургской Академии художеств не смогли пройти мимо чемпионата мира. Современных футболистов сравнили с богами и специально к мундиалю открыли выставку работ итальянского художника.

      На своих полотнах Фабрицио Биримбелли изображает мировых звезд в исторических образах. Например, Зидан или Поль Погба смотрят с картин в мундирах, украшенных орденами, а знаменитый тренер Эрик Кантона стоит с мячом, но в мантии.

      Биримбелли — сам страстный болельщик и признается: любовь к этому виду спорта вдохновляет его на творчество. И делает эти портреты, с одной стороны, такими реалистичными, а с другой, эпическими. Ведь, по мнению мастера, нынешние спортсмены, действительно, похожи на героев. Правда, пока в этой коллекции всего две работы с изображением российских игроков.

      Фабрицио Биримбелли, художник (Италия): «Романа Широкова я нарисовал во время Лиги чемпионов несколько лет назад. Потому что тогда я изображал лучших игроков национальных команд, а он был вашим капитаном. А Александра Кержакова я нарисовал именно для этой выставки. Это дань уважения городу. Ведь я знаю, что он связан с „Зенитом“, а я хотел сделать что-то, что было бы знакомо Петербургу».

      Над каждой картиной художник трудится всего около двух дней. Вместо кистей и холста использует ручку и графический планшет. Несмотря на это, работы Фабрицио Биримбелли пользуются популярностью не только среди болельщиков. Некоторые футболисты заказывают итальянцу свои портреты. Например, Иван Новосельцев или игрок «Ромы» Франческо Тотти.

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