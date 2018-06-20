Петербуржцам привезли героические портреты мировых футболистов

В петербургской Академии художеств не смогли пройти мимо чемпионата мира. Современных футболистов сравнили с богами и специально к мундиалю открыли выставку работ итальянского художника.

На своих полотнах Фабрицио Биримбелли изображает мировых звезд в исторических образах. Например, Зидан или Поль Погба смотрят с картин в мундирах, украшенных орденами, а знаменитый тренер Эрик Кантона стоит с мячом, но в мантии.



Биримбелли — сам страстный болельщик и признается: любовь к этому виду спорта вдохновляет его на творчество. И делает эти портреты, с одной стороны, такими реалистичными, а с другой, эпическими. Ведь, по мнению мастера, нынешние спортсмены, действительно, похожи на героев. Правда, пока в этой коллекции всего две работы с изображением российских игроков.



Фабрицио Биримбелли, художник (Италия): «Романа Широкова я нарисовал во время Лиги чемпионов несколько лет назад. Потому что тогда я изображал лучших игроков национальных команд, а он был вашим капитаном. А Александра Кержакова я нарисовал именно для этой выставки. Это дань уважения городу. Ведь я знаю, что он связан с „Зенитом“, а я хотел сделать что-то, что было бы знакомо Петербургу».



Над каждой картиной художник трудится всего около двух дней. Вместо кистей и холста использует ручку и графический планшет. Несмотря на это, работы Фабрицио Биримбелли пользуются популярностью не только среди болельщиков. Некоторые футболисты заказывают итальянцу свои портреты. Например, Иван Новосельцев или игрок «Ромы» Франческо Тотти.