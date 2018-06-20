Поисковики заявили об уничтожении братских могил у песчаного карьера в Ленобласти

В поисковом отряде «Ингрия» утверждают, что найденные близ разработок песка останки — это воинское захоронение. Чиновники отказываются его оформлять, говоря, что представленные активистами документы не соответствуют действительности.

Бойцы поискового отряда «Ингрия» не смогли предотвратить эксгумацию воинского захоронения на территории песчаного карьера в районе Синявинских высот. Накануне рабочие вывезли останки 14 красноармейцев, найденных только на одном участке.



Соответствующее решение о перезахоронении 15 июня приняла рабочая группа, созданная еще зимой по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, когда конфликт вышел на региональный уровень.



Однако поисковики считают, что ими найдены не отдельные захоронения, а единое братское кладбище — вероятнее всего, 1246-го стрелкового полка 374-й дивизии. Обнаружены гробы, тела положены соответствующим образом, имеются донесения о существовании могил. Поэтому воинский погост необходимо восстановить на том же месте, поставить на учет и прекратить добычу песка в округе.



Однако в администрации Кировского муниципального района считают, что нет никаких доказательств того, что найденные в карьере останки принадлежат бойцам указанной поисковиками дивизии. Более того, по их словам, активисты якобы так и не представили данные архивных документов.



Теперь после эксгумации останки красноармейцев планируют торжественно перезахоронить в районе Невского пятачка. Тем не менее, активисты намерены добиваться паспортизации вновь выявленного захоронения в судах разных инстанций вплоть до Верховного и уже направили обращение в прокуратуру.



Защитники памяти называют происходящее преступлением. По их мнению, местные чиновники и бизнесмены нарушают сразу несколько законов, в том числе «О погребении и похоронном деле» и «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества».