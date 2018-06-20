Экстрадированный в Россию главарь банды убийц взят под стражу

Главарь преступной группировки Аслан Гагиев заключен под стражу.
Главарь крупной банды киллеров Аслан Гагиев, который был выдан австрийскими властями и сегодня доставлен в Россию, заключен под стражу. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Согласно материалам уголовного дела, это сообщество причастно к более 49 эпизодам преступной деятельности. Ранее уже сообщалось, что 17 января 2015 года в городе Вене Австрийской Республики был задержан находившийся в международном розыске руководитель преступной организации Аслан Гагиев. Сегодня по ходатайству Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентным органом Австрийской Республики Аслан Гагиев выдан Российской Федерации и заключен под стражу».
Гагиеву, который был объявлен в международный розыск в 2014 году, грозит ответственность за бандитизм, убийства, незаконный оборот оружия, мошенничество и организацию преступного сообщества.
Напомним, по данным следствия, в банду Аслана Гагиева с 2004 года входили более 50 человек. На их счету 60 заказных убийств, в том числе покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов, чиновников и бизнесменов.
Ранее 22 члена банды были осуждены. 13 человек остаются под стражей, еще 7 объявлены в международный розыск.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Согласно материалам уголовного дела, это сообщество причастно к более 49 эпизодам преступной деятельности. Ранее уже сообщалось, что 17 января 2015 года в городе Вене Австрийской Республики был задержан находившийся в международном розыске руководитель преступной организации Аслан Гагиев. Сегодня по ходатайству Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентным органом Австрийской Республики Аслан Гагиев выдан Российской Федерации и заключен под стражу».
Гагиеву, который был объявлен в международный розыск в 2014 году, грозит ответственность за бандитизм, убийства, незаконный оборот оружия, мошенничество и организацию преступного сообщества.
Напомним, по данным следствия, в банду Аслана Гагиева с 2004 года входили более 50 человек. На их счету 60 заказных убийств, в том числе покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов, чиновников и бизнесменов.
Ранее 22 члена банды были осуждены. 13 человек остаются под стражей, еще 7 объявлены в международный розыск.
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