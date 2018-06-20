    СМИ: Помпео на встрече с Ким Чен Ыном пошутил о его убийстве

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    СМИ: Помпео на встрече с Ким Чен Ыном пошутил о его убийстве

    СМИ: Помпео на встрече с Ким Чен Ыном пошутил о его убийстве

    СМИ: Помпео на встрече с Ким Чен Ыном пошутил о его убийстве
  • Фото: Reuters © 2018

    • СМИ узнали об обмене шутками между госсекретарем США Майком Помпео и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

    Во время встречи Ким Чен Ын напомнил Помпео, который ранее возглавлял ЦРУ, его заявление о том, что жители Северной Кореи хотели бы смены режима.

    Однако Помпео не дрогнул и в ответ пошутил, что до сих пор пытается организовать убийство Ким Чен Ына. После этого политики рассмеялись, сообщает Vanity Fair со ссылкой на бывшего помощника главы Госдепа.

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    Напомним, Майкл Помпео побывал в Пхеньяне и провел встречу с Ким Чен Ыном в апреле. Визит состоялся в рамках подготовки встречи лидеров США и КНДР, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.

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