СМИ: Помпео на встрече с Ким Чен Ыном пошутил о его убийстве

СМИ узнали об обмене шутками между госсекретарем США Майком Помпео и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Во время встречи Ким Чен Ын напомнил Помпео, который ранее возглавлял ЦРУ, его заявление о том, что жители Северной Кореи хотели бы смены режима.
Однако Помпео не дрогнул и в ответ пошутил, что до сих пор пытается организовать убийство Ким Чен Ына. После этого политики рассмеялись, сообщает Vanity Fair со ссылкой на бывшего помощника главы Госдепа.
Напомним, Майкл Помпео побывал в Пхеньяне и провел встречу с Ким Чен Ыном в апреле. Визит состоялся в рамках подготовки встречи лидеров США и КНДР, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.
Однако Помпео не дрогнул и в ответ пошутил, что до сих пор пытается организовать убийство Ким Чен Ына. После этого политики рассмеялись, сообщает Vanity Fair со ссылкой на бывшего помощника главы Госдепа.
Напомним, Майкл Помпео побывал в Пхеньяне и провел встречу с Ким Чен Ыном в апреле. Визит состоялся в рамках подготовки встречи лидеров США и КНДР, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.
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