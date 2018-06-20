Сборная России впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная Уругвая не без труда переиграла Саудовскую Аравию и пробилась в 1/8 финала чемпионата мира. Победа Уругвая обеспечила России выход в плей-офф .

Встреча, проходившая в Ростове-на-Дону, закончилась со счетом 1:0 в пользу команды из Южной Америки.



Автором решающего гола стал Луис Суарес, который переправил мяч в ворота на 23-й минуте.



После сегодняшнего матча сборные Уругвая и России делят первое место в группе A — команды набрали по 6 очков и первыми гарантировали себе участие в плей-офф чемпионата мира. Сборные Египта и Саудовской Аравии турнир покидают.



В последнем туре россияне и уругвайцы определят, кто займет в группе первое место. Матч пройдет в Самаре 25 июня. Для того, чтобы стать первыми, подопечным Станислава Черчесова достаточно ничьей. Если команды набирают одинаковое количество очков, то в первую очередь учитывается разница забитых и пропущенных мячей.



В 1/8 финала сборной России предстоит играть с Испанией, Португалией или Ираном. Отметим, что сборной России никогда в истории не удавалось пробиться в плей-офф чемпионата мира. Ранее до стадии матчей на вылет добиралась сборная СССР в 1986 году.