Собянин и Воробьёв поиграли в футбол и подарили юнармейцам 600 пломбиров

Мэр Москвы и губернатор Подмосковья решили лично проверить, насколько безопасно организован детский отдых. Сергей Собянин и Андрей Воробьёв сегодня отправились в лагерь «Юнармеец».

В этом году власти региона и столицы решили взять детский отдых под особый контроль. В планах создать координационный совет, который будет проверять каждый лагерь в Московской области на соответствие стандартам качествам. Это касается медобслуживания, питания, пожарной и антитеррористической безопасности. Порой этим, как сегодня, будут заниматься лично мэр и губернатор.



Андрей Воробьёв, губернатор Московской области: «На территории Подмосковья более 100 летних лагерей, десятки тысяч детей из Москвы и Подмосковья отдыхают вот так вместе, дружно. Наша задача сегодня с Сергей Семёнычем убедиться, что все организовано на должном уровне. И безопасность, и питание, и трава от клещей обработана, и, самое главное, настроение у ребят хорошее».



Между собой Андрей Воробьёв и Сергей Собянин договорились о взаимовыгодном сотрудничестве. Столичные власти будут закупать треть всех подмосковных путевок для детей из многодетных семей или детских домов. Ребята получат хороший отдых, а лагеря — деньги на развитие.



Юнармейцам сегодня повезло — им губернатор и мэр пообещали построить новейшую площадку. На прощание — подарок прямо как в песне: не 500 эскимо, а даже лучше — 600 пломбиров подмосковного производства.



