Путин в Кремле обсудил с иностранными гостями футбол и международные проблемы

О спорте, сближающем разные страны, говорили сегодня почетные гости в Кремле. Владимир Путин провел сразу несколько международных встреч.

Сегодня у президента был чрезвычайно насыщенный день. На встрече с генсекретарем ООН, португальцем Антониу Гутерришем говорили не только о футболе. ООН нуждается в реорганизации. Россия настаивает на том, чтобы это был безальтернативный арбитр на поле международных отношений. Сейчас США, например, пытаются навязать свои правила. Гутетрриш говорит, что мир изменился: стал многополярным.



Сегодня в России много важных персон, в том числе и тех, которые давно не были в нашей стране. Сегодня они могли совместить приятное с полезным — посмотреть футбол и обсудить международные проблемы. Так, сегодня Путин провел переговоры с председателем Совета Европы Турбьорном Ягландом.



Подробности переговоров Владимира Путина с высокоставленными гостями — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.