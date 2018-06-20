    Путин в Кремле обсудил с иностранными гостями футбол и международные проблемы. дипломатия, президент РФ, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин в Кремле обсудил с иностранными гостями футбол и международные проблемы

    Путин в Кремле обсудил с иностранными гостями футбол и международные проблемы

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    Путин в Кремле обсудил с иностранными гостями футбол и международные проблемы

    Путин в Кремле обсудил с иностранными гостями футбол и международные проблемы

      О спорте, сближающем разные страны, говорили сегодня почетные гости в Кремле. Владимир Путин провел сразу несколько международных встреч.

      Сегодня у президента был чрезвычайно насыщенный день. На встрече с генсекретарем ООН, португальцем Антониу Гутерришем говорили не только о футболе. ООН нуждается в реорганизации. Россия настаивает на том, чтобы это был безальтернативный арбитр на поле международных отношений. Сейчас США, например, пытаются навязать свои правила. Гутетрриш говорит, что мир изменился: стал многополярным.

      Сегодня в России много важных персон, в том числе и тех, которые давно не были в нашей стране. Сегодня они могли совместить приятное с полезным — посмотреть футбол и обсудить международные проблемы. Так, сегодня Путин провел переговоры с председателем Совета Европы Турбьорном Ягландом.

      Подробности переговоров Владимира Путина с высокоставленными гостями — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.

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