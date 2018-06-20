Путин обсудил с правительством цены на бензин и туризм

Ситуация на топливном рынке стала одной из тем совещания в Кремле, которое Владимир Путин провел с правительством.
Говорили о конкретных мерах по стабилизации цен. В частности, с крупными нефтяными компаниями достигнута договоренность о замораживании оптовых и розничных цен по состоянию на 30 мая. Нефтяники также готовы наращивать поставки топлива на внутренний рынок.
Владимир Путин, президент РФ: «Некоторые из них предлагают другой механизм, обязать всех, кто имеет лицензии, часть объема, 17,5%, направлять на НПЗ с обязательством продавать топливо на внутреннем рынке. Обсуждали?»
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ: «Да, сегодня это работает в виде договоренности, и они ее выполняют. Можно ввести это в виде законодательной нормы. Но пока нет такой нормы».
Президент задал вопрос, как повышение цен на горюче-смазочные материалы отражается на сельском хозяйстве. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев пообещал разработать комплекс мер для компенсации расходов товаропроизводителей.
На совещании в Кремле речь зашла и о положении дел в сфере туризма и отдыха в связи с сезоном отпусков. Путин обратил внимание, что средняя стоимость турпакета для путешествий по стране составляет 41 тыс. рублей, это вдвое дешевле среднего предложения по зарубежным поездкам. Президент поручил правительству уделить особое внимание отдыху детей и проработать в регионах вопрос повышения безопасности в летних лагерях.
Владимир Путин, президент РФ: «Некоторые из них предлагают другой механизм, обязать всех, кто имеет лицензии, часть объема, 17,5%, направлять на НПЗ с обязательством продавать топливо на внутреннем рынке. Обсуждали?»
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ: «Да, сегодня это работает в виде договоренности, и они ее выполняют. Можно ввести это в виде законодательной нормы. Но пока нет такой нормы».
Президент задал вопрос, как повышение цен на горюче-смазочные материалы отражается на сельском хозяйстве. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев пообещал разработать комплекс мер для компенсации расходов товаропроизводителей.
На совещании в Кремле речь зашла и о положении дел в сфере туризма и отдыха в связи с сезоном отпусков. Путин обратил внимание, что средняя стоимость турпакета для путешествий по стране составляет 41 тыс. рублей, это вдвое дешевле среднего предложения по зарубежным поездкам. Президент поручил правительству уделить особое внимание отдыху детей и проработать в регионах вопрос повышения безопасности в летних лагерях.
Комментарии