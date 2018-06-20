В Крыму построят въездные ворота

Въездные ворота планируют построить власти Крыма на востоке полуострова, к которому примыкает мост через Керченский пролив.
Как сообщила РИА Новости главный архитектор Крыма Ирина Соловьёва, сейчас ее коллеги занимаются отбором предложений по художественному оформлению ворот.
Ирина Соловьёва, главный архитектор Крыма: «Сейчас думаем над оформлением въездных ворот в Крым. Уже есть некие проработки, которые позволят любому въезжающему понимать, что он заехал на полуостров с такой колоссальной, богатой историей. Очень красивые варианты».
Строительство ворот будут обсуждать с жителями полуострова, добавила она.
Движение по 19-километровому Крымскому мосту было открыто 16 мая. С момента введения в эксплуатацию его автомобильной части по мосту проехало более 500 тысяч машин. А в Ростуризме сегодня сообщили, что с начала года Крым посетили 1,5 млн россиян, турпоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 26%.
Ирина Соловьёва, главный архитектор Крыма: «Сейчас думаем над оформлением въездных ворот в Крым. Уже есть некие проработки, которые позволят любому въезжающему понимать, что он заехал на полуостров с такой колоссальной, богатой историей. Очень красивые варианты».
Строительство ворот будут обсуждать с жителями полуострова, добавила она.
Движение по 19-километровому Крымскому мосту было открыто 16 мая. С момента введения в эксплуатацию его автомобильной части по мосту проехало более 500 тысяч машин. А в Ростуризме сегодня сообщили, что с начала года Крым посетили 1,5 млн россиян, турпоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 26%.
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