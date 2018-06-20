ЛДПР выдвинула своего кандидата на выборы мэра Москвы

Депутат Госдумы Михаил Дегтярёв намерен во второй раз участвовать в выборах мэра Москвы.
Московское городское отделение ЛДПР выдвинуло на выборы мэра Москвы главу комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярёва. Решение было принято на заседании в среду, передает ТАСС.
Напомним, Дегтярёв участвовал в выборах мэра столицы в 2013 году. Тогда он набрал 2,86% голосов и занял предпоследнее, пятое место из всех кандидатов.
Важность участия в выборах отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он заявил, что Москва сейчас — «самый богатый, самый культурный город, способный организовать мероприятия любого масштаба», а мэр Москвы «по своему статусу соответствует председателю правительства России».
Сам Дегтярёв заявил, что победить на выборах будет сложно, но пообещал бороться за высокий результат.
Михаил Дегтярёв, депутат Госдумы: «Лично я считаю своей главной задачей на выборах показать высокий класс политической игры».
Депутат сообщил, что в его предвыборную программу будут входить борьба с преступностью и развитие туризма.
В настоящее время документы для регистрации в Мосгоризбирком подали уже 19 кандидатов. Среди них действующий мэр Сергей Собянин, бывший депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), муниципальный депутат Илья Свиридов (от «Справедливой России»), бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков (от «Гражданской инициативы»), а также лидер музыкальной группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий и предприниматель Герман Стерлигов.
Для участия в выборах каждый кандидат должен собрать подписи 110 депутатов в 110 муниципальных образованиях. Самовыдвиженцам нужно также собрать 36 тысяч подписей москвичей. Выборы назначены на 9 сентября.
Напомним, Дегтярёв участвовал в выборах мэра столицы в 2013 году. Тогда он набрал 2,86% голосов и занял предпоследнее, пятое место из всех кандидатов.
Важность участия в выборах отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он заявил, что Москва сейчас — «самый богатый, самый культурный город, способный организовать мероприятия любого масштаба», а мэр Москвы «по своему статусу соответствует председателю правительства России».
Сам Дегтярёв заявил, что победить на выборах будет сложно, но пообещал бороться за высокий результат.
Михаил Дегтярёв, депутат Госдумы: «Лично я считаю своей главной задачей на выборах показать высокий класс политической игры».
Депутат сообщил, что в его предвыборную программу будут входить борьба с преступностью и развитие туризма.
В настоящее время документы для регистрации в Мосгоризбирком подали уже 19 кандидатов. Среди них действующий мэр Сергей Собянин, бывший депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), муниципальный депутат Илья Свиридов (от «Справедливой России»), бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков (от «Гражданской инициативы»), а также лидер музыкальной группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий и предприниматель Герман Стерлигов.
Для участия в выборах каждый кандидат должен собрать подписи 110 депутатов в 110 муниципальных образованиях. Самовыдвиженцам нужно также собрать 36 тысяч подписей москвичей. Выборы назначены на 9 сентября.
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