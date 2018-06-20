Генпрокуратура: главарь банды убийц пытался спастись от экстрадиции, имитируя аэрофобию

Криминальный главарь Аслана Гагиева в сопровождении спецконвоя доставлен в Москву.
Помешать экстрадиции Гагиева, который был задержан в Австрии еще в 2015 году, пыталась защита. Адвокаты подали многочисленные жалобы, в том числе на то, что их клиент якобы страдает от аэрофобии.
Генпрокуратура РФ же в связи с обращениями защиты предоставила австрийской стороне дополнительные сведения и материалы. В результате в июне 2018 года удалось добиться решения о выдаче Гагиева. Сегодня он был доставлен в Москву.
Теперь Гагиеву, который был объявлен в международный розыск в 2014 году, грозит ответственность за бандитизм, убийство, оборот орудие, мошенничество и организацию преступного сообщества.
Напомним, по данным следствия, в банду Аслана Гагиева с 2004 года входили более 50 человек. На их счету десятки заказных убийств, в том числе покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов, чиновников и бизнесменов.
Ранее 22 члена банды были осуждены. 13 человек остаются под стражей, еще 8 объявлены в международный розыск.
Генпрокуратура РФ же в связи с обращениями защиты предоставила австрийской стороне дополнительные сведения и материалы. В результате в июне 2018 года удалось добиться решения о выдаче Гагиева. Сегодня он был доставлен в Москву.
Теперь Гагиеву, который был объявлен в международный розыск в 2014 году, грозит ответственность за бандитизм, убийство, оборот орудие, мошенничество и организацию преступного сообщества.
Напомним, по данным следствия, в банду Аслана Гагиева с 2004 года входили более 50 человек. На их счету десятки заказных убийств, в том числе покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов, чиновников и бизнесменов.
Ранее 22 члена банды были осуждены. 13 человек остаются под стражей, еще 8 объявлены в международный розыск.
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