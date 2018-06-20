Москвичам разрешили пить воду из-под крана

Жители Москвы могут пить воду
из-под крана без дополнительной очистки, поскольку она проходит несколько этапов подготовки, прежде чем попадает в дома к потребителям, заявили в Мосводоканале.
Вода в Москве проходит теперь несколько этапов очистки — реагентную обработку, отстаивание, фильтрование, обеззараживание перед подачей в распределительную сеть города, рассказали РИА Новости в Мосводоканале.
В Москве используется мультибарьерная технология очистки воды, то есть в классическую схему теперь добавлено озонирование в сочетании с сорбцией на активированном угле и мембранное фильтрование. Технология, как сообщают на предприятии, позволяет независимо от качества воды практически полностью удалять из нее микроорганизмы — возбудители инфекционных заболеваний, очищать воду от органических соединений, в том числе техногенного происхождения. Помимо этого, из воды удаляются вещества, провоцирующие запах.
Представитель Мосводоканала: «Другими словами, обеспечивается удаление из воды практически всех видов загрязнений за счет гибкого сочетания методов. Питьевая вода, полученная по такой технологии, полностью безопасна в отношении загрязнений природного, антропогенного характера, паразитарного загрязнения и инфекционных заболеваний».
В этом году по поручению мэра столицы начнется проектирование еще двух блоков озоносорбции на Западной станции водоподготовки общей производительностью 500 тысяч кубических метро в сутки, сообщили на предприятии. Проект будет реализован в 2021 году.
В Москве используется мультибарьерная технология очистки воды, то есть в классическую схему теперь добавлено озонирование в сочетании с сорбцией на активированном угле и мембранное фильтрование. Технология, как сообщают на предприятии, позволяет независимо от качества воды практически полностью удалять из нее микроорганизмы — возбудители инфекционных заболеваний, очищать воду от органических соединений, в том числе техногенного происхождения. Помимо этого, из воды удаляются вещества, провоцирующие запах.
Представитель Мосводоканала: «Другими словами, обеспечивается удаление из воды практически всех видов загрязнений за счет гибкого сочетания методов. Питьевая вода, полученная по такой технологии, полностью безопасна в отношении загрязнений природного, антропогенного характера, паразитарного загрязнения и инфекционных заболеваний».
В этом году по поручению мэра столицы начнется проектирование еще двух блоков озоносорбции на Западной станции водоподготовки общей производительностью 500 тысяч кубических метро в сутки, сообщили на предприятии. Проект будет реализован в 2021 году.
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