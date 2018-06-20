«Газпром»: из-за долгов может сократиться программа газификации Ленобласти

Сегодня представители «Газпром межрегионгаз» рассказали о темпах газификации и возникающих в связи с этим трудностях.

В рамках программы газификации регионов «Газпром» за последние 10 лет проложил труб длиною почти в экватор. Это более 40 тысяч километров. Суммарный объем инвестиций превысил 325 миллиардов рублей, и теперь около 70 процентов населения проживают в более комфортных условиях.



Такие цифры озвучил сегодня на встрече с региональными журналистами генеральный директор «Газпром межрегионгаза» Кирилл Селезнёв. Петербург и Ленинградская область не являются проблемными субъектами. Правда, для 47-го региона из-за долга в 750 миллионов рублей этот статус может измениться уже в следующем году.



Кирилл Селезнёв, член правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»: «В случае, если к августу задолженность не будет сокращена, мы пересмотрим наши планы по газификации Ленинградской области. Пока будем считать, что работаем нормально, конструктивно. Объем инвестиций выделен достаточно большой. Область подтянется, и мы свои темпы снижать не будем».



Что касается Петербурга, то отношения монополиста и Северной столицы Кирилл Селезнёв оценил в твердую четверку.