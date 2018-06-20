В страшной аварии под Петербургом погиб офицер с двумя сыновьями

Стали известны обстоятельства массовой аварии на Петергофском шоссе.
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По данным СМИ, за рулем разбившейся под Петербургом иномарки находился командир учебного батальона Военной академии имени Хрулёва. Накануне вечером он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и въехал в маршрутку.
От удара белая Honda Accord превратилась в груду металла. Водитель и его сыновья — мальчики двух и десяти лет — погибли на месте. Восемь пассажиров автобуса, среди которых также были дети, получили травмы. Им оказывают помощь врачи петербургских стационаров. По одной из версий, причиной аварии мог стать сильный дождь и занос в колее, в который попал превысивший скорость офицер.
Тем временем в школе, где учился погибший 10-летний мальчик, уже обратились к родителям с просьбой оказать помощь его маме, которая накануне потеряла детей и мужа.
От удара белая Honda Accord превратилась в груду металла. Водитель и его сыновья — мальчики двух и десяти лет — погибли на месте. Восемь пассажиров автобуса, среди которых также были дети, получили травмы. Им оказывают помощь врачи петербургских стационаров. По одной из версий, причиной аварии мог стать сильный дождь и занос в колее, в который попал превысивший скорость офицер.
Тем временем в школе, где учился погибший 10-летний мальчик, уже обратились к родителям с просьбой оказать помощь его маме, которая накануне потеряла детей и мужа.
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