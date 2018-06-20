    В страшной аварии под Петербургом погиб офицер с двумя сыновьями. ДТП, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ страшной аварии под Петербургом погиб офицер с двумя сыновьями

    В страшной аварии под Петербургом погиб офицер с двумя сыновьями

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    В страшной аварии под Петербургом погиб офицер с двумя сыновьями

    В страшной аварии под Петербургом погиб офицер с двумя сыновьями

    В страшной аварии под Петербургом погиб офицер с двумя сыновьями

      Стали известны обстоятельства массовой аварии на Петергофском шоссе.

      По данным СМИ, за рулем разбившейся под Петербургом иномарки находился командир учебного батальона Военной академии имени Хрулёва. Накануне вечером он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и въехал в маршрутку.

      От удара белая Honda Accord превратилась в груду металла. Водитель и его сыновья — мальчики двух и десяти лет — погибли на месте. Восемь пассажиров автобуса, среди которых также были дети, получили травмы. Им оказывают помощь врачи петербургских стационаров. По одной из версий, причиной аварии мог стать сильный дождь и занос в колее, в который попал превысивший скорость офицер.

      Тем временем в школе, где учился погибший 10-летний мальчик, уже обратились к родителям с просьбой оказать помощь его маме, которая накануне потеряла детей и мужа.

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