В Госдуме предложили объявить выходной в честь выхода России в плей-офф ЧМ-2018

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев предложил объявить дополнительный выходной, если российская сборная с первого место выйдет в плей-офф чемпионата мира по футболу.
Депутат и член исполнительного комитета РФС обратил внимание на то, что российская сборная уже 32 года не выходила из группы.
Игорь Лебедев, вице-спикер Госдумы: «Выходной день в случае выхода из группы с первого места? Конечно, если сборная России выйдет с первого места, там как раз перед 1/8 финала будет день отдыха официально для всех футболистов. Вот можно было бы сделать для россиян этот день выходным в честь подобного события».
При этом депутат отметил, что решение о выходном все же предстоит принимать правительству.
Также Лебедев заявил, что, по его мнению, российской сборной вполне по силам пробиться в четвертьфинал, переиграв, например, Португалию, и даже пройти дальше, передает Sport24.
Игорь Лебедев, вице-спикер Госдумы: «С такой игрой можно ли далеко пойти на ЧМ? Да можно пройти очень далеко, потому что задача минимум уже решена, это выход из группы. А дальше в плей-офф — это своего рода уже рулетка, мы знаем массу примеров, когда команда, ничего не достигшая на мировом уровне, вдруг становится чемпионом, выигрывая свои матчи с минимальным счетом 1:0».
Напомним, накануне российская сборная переиграла команду Египта в матче группового этапа ЧМ-2018 и практически обеспечила себе выход в плей-офф, где будет играть с Испанией, Португалией, Ираном или Марокко. Встреча, проходившая в Петербурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Станислава Черчесова.
Игорь Лебедев, вице-спикер Госдумы: «Выходной день в случае выхода из группы с первого места? Конечно, если сборная России выйдет с первого места, там как раз перед 1/8 финала будет день отдыха официально для всех футболистов. Вот можно было бы сделать для россиян этот день выходным в честь подобного события».
При этом депутат отметил, что решение о выходном все же предстоит принимать правительству.
Также Лебедев заявил, что, по его мнению, российской сборной вполне по силам пробиться в четвертьфинал, переиграв, например, Португалию, и даже пройти дальше, передает Sport24.
Игорь Лебедев, вице-спикер Госдумы: «С такой игрой можно ли далеко пойти на ЧМ? Да можно пройти очень далеко, потому что задача минимум уже решена, это выход из группы. А дальше в плей-офф — это своего рода уже рулетка, мы знаем массу примеров, когда команда, ничего не достигшая на мировом уровне, вдруг становится чемпионом, выигрывая свои матчи с минимальным счетом 1:0».
Напомним, накануне российская сборная переиграла команду Египта в матче группового этапа ЧМ-2018 и практически обеспечила себе выход в плей-офф, где будет играть с Испанией, Португалией, Ираном или Марокко. Встреча, проходившая в Петербурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Станислава Черчесова.
❗3:1! Сборная России одержала блестящую победу над Египтом и завоевала путевку в плей-офф ЧМ-2018! Мы ждали этого 32 года ❗ Игра была 🔥🔥🔥.Опубликовано НТВ 19 июня 2018 г.
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