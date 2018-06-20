Потомок Пушкина и родственник Елизаветы II женится на мужчине

Британская королевская семья этим летом отметит первый в истории династии однополый брак.
55-летний четвероюродный племянник королевы Айвар Маунтбаттен женится на 56-летнем Джеймсе Койле.
Как пишет британская Daily Mail, брак четвероюродного племянника Елизаветы II одобрили все близкие и дальние родственники, однако на свадьбу они, судя по всему, члены королевской семьи все-таки не придут.
Айвар Маунтбаттен — прямой потомок двух королев, британской Виктории и русской Екатерины II, а также русского поэта Александра Пушкина. Долгое время он занимался фермерским хозяйством, а в 1994-м, так и не решившись рассказать родителям о своей сексуальной ориентации, женился на англичанке Пенелопе Томпсон, у них родились три дочери.
Брак распался восемь лет назад. Как рассказал лорд Маунтбаттен изданию, со своим избранником он познакомился на швейцарском курорте Вербье. После чего все-таки решился на каминг-аут и свадьбу.
Церемония пройдет в графстве Девоншир в роскошном поместье «Бридвелл», которое принадлежит лорду. Брак зарегистрируют в присутствии узкого круга гостей — дочерей, ближайших родственников и друзей, сообщает BBC.
Айвар Маунтбаттен — прямой потомок двух королев, британской Виктории и русской Екатерины II, а также русского поэта Александра Пушкина. Долгое время он занимался фермерским хозяйством, а в 1994-м, так и не решившись рассказать родителям о своей сексуальной ориентации, женился на англичанке Пенелопе Томпсон, у них родились три дочери.
Брак распался восемь лет назад. Как рассказал лорд Маунтбаттен изданию, со своим избранником он познакомился на швейцарском курорте Вербье. После чего все-таки решился на каминг-аут и свадьбу.
Церемония пройдет в графстве Девоншир в роскошном поместье «Бридвелл», которое принадлежит лорду. Брак зарегистрируют в присутствии узкого круга гостей — дочерей, ближайших родственников и друзей, сообщает BBC.
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