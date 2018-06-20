Захарова рассказала о «хамоватом цинизме» США

Решение Вашингтона о выходе из Совета ООН по правам человека официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала проявлением «хамоватого цинизма» и отметила, что этот шаг не удивил Москву, потому что подобные прецеденты уже были, например, когда США собрались выйти из ЮНЕСКО.
Как сообщила Захарова, США, решив выйти из ЕСП ООН, Соединенные Штаты показали свое пренебрежение к Организации объединенных наций и ее структурам.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Это банальный, хамоватый цинизм американских коллег, которые упорно отказываются признать наличие у себя серьезных проблем с обеспечением прав человека, но при этом пытаются бесконечно перекроить под собственные политические интересы состав Совета, в котором якобы, как они подчеркивают, не место злостным нарушителям прав человека».
Говоря о ситуации в Сирии, Захарова не исключила новых провокаций с химоружием. При этом в атаках, по ее словам, снова обвинят Дамаск.
Мария Захарова: «Это просто оплаченная, заказная деятельность. И, конечно, нам поступают такие сигналы о том, что такие провокации готовятся. Конечно, мы будем о них, если будет получена достоверная информация, пытаться говорить заранее с точки зрения того, чтобы предотвращать подобные акции».
Как отметила Захарова, провокации могут произойти после того, как «Белые каски» получат новую порцию финансовой помощи от США. Вашингтон пообещал выделить организации более 6 миллионов долларов. Однако, по словам Захаровой, есть информация, что «Белые каски» имеют связи с террористами в Сирии.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Это банальный, хамоватый цинизм американских коллег, которые упорно отказываются признать наличие у себя серьезных проблем с обеспечением прав человека, но при этом пытаются бесконечно перекроить под собственные политические интересы состав Совета, в котором якобы, как они подчеркивают, не место злостным нарушителям прав человека».
Говоря о ситуации в Сирии, Захарова не исключила новых провокаций с химоружием. При этом в атаках, по ее словам, снова обвинят Дамаск.
Мария Захарова: «Это просто оплаченная, заказная деятельность. И, конечно, нам поступают такие сигналы о том, что такие провокации готовятся. Конечно, мы будем о них, если будет получена достоверная информация, пытаться говорить заранее с точки зрения того, чтобы предотвращать подобные акции».
Как отметила Захарова, провокации могут произойти после того, как «Белые каски» получат новую порцию финансовой помощи от США. Вашингтон пообещал выделить организации более 6 миллионов долларов. Однако, по словам Захаровой, есть информация, что «Белые каски» имеют связи с террористами в Сирии.
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