Глава ФАС объявил о стабилизации цен на бензин

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что ведомство отмечает стабилизацию цен на ГСМ.
По словам Артемьева, в дальнейшем цены не будут расти «даже в пределах существующей и растущей инфляции».
Также на совещании президента с членами правительства Артемьев заявил, что цели переговоров с нефтяными компаниями достигнуты. Проблемы остались только в некоторых регионах, передает ТАСС.
Игорь Артемьев, глава ФАС: «В настоящее время можно говорить о том, что те цели переговоров с нефтяными компаниями в оптовом звене, которые ставились, они достигнуты. Мы отмечаем только в некоторых регионах некоторое небольшое увеличение — на доли процента — отдельных нефтепродуктов, что связано с деятельностью независимых АЗС».
Напомним, ранее ФАС в связи с резким ростом цен на бензин обязала нефтяные компании увеличить поставки топлива на внутренний рынок. Правительство же договорилось с нефтяниками о том, чтобы те зафиксировали цены. В ответ было принято решение о снижении акцизов.
Тема цен на топливо стала одной из центральных и во время недавней прямой линии с Владимиром Путиным. Президент назвал резкий рост стоимости топлива недопустимым и пообещал следить за тем, чтобы на ситуацию не смотрели сквозь пальцы.
В результате принятых мер рост цен удалось остановить. По последним данным Росстата, с 10 по 18 июня стоимость бензина в среднем упала на 0,1%, а дизельного топлива — не изменилась.
Также на совещании президента с членами правительства Артемьев заявил, что цели переговоров с нефтяными компаниями достигнуты. Проблемы остались только в некоторых регионах, передает ТАСС.
Игорь Артемьев, глава ФАС: «В настоящее время можно говорить о том, что те цели переговоров с нефтяными компаниями в оптовом звене, которые ставились, они достигнуты. Мы отмечаем только в некоторых регионах некоторое небольшое увеличение — на доли процента — отдельных нефтепродуктов, что связано с деятельностью независимых АЗС».
Напомним, ранее ФАС в связи с резким ростом цен на бензин обязала нефтяные компании увеличить поставки топлива на внутренний рынок. Правительство же договорилось с нефтяниками о том, чтобы те зафиксировали цены. В ответ было принято решение о снижении акцизов.
Тема цен на топливо стала одной из центральных и во время недавней прямой линии с Владимиром Путиным. Президент назвал резкий рост стоимости топлива недопустимым и пообещал следить за тем, чтобы на ситуацию не смотрели сквозь пальцы.
В результате принятых мер рост цен удалось остановить. По последним данным Росстата, с 10 по 18 июня стоимость бензина в среднем упала на 0,1%, а дизельного топлива — не изменилась.
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