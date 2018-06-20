Минфин опроверг информацию о планах изменить цены на алкоголь

Минфин не планирует в ближайшее время менять минимальные розничные цены на спиртное.
Министерство финансов РФ не планирует менять минимальные розничные цены на спиртное. Об этом RNS сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что минимальная розничная цена будет пересмотрена в сторону увеличения, причем для вина и винных напитков минимальная цена будут установлены впервые.
Пресс-служба Минфина РФ: «Минфин не планирует менять установленные минимальные розничные цены на алкоголь и увеличивать их. Будут внесены лишь технические изменения в Приказ Минфина, что не окажет влияния на них».
В ведомстве уточнили, что планов об установлении минимальной розничной цены на вина также нет.
Пресс-служба Минфина РФ: «Минфин считает, что минимальную цену стоит вводить, когда есть консенсус в отрасли о необходимости этого шага. Сейчас высказываются разные мнения на этот счет, соответственно, установление минимальных розничных цен на вина требует дальнейшего обсуждения с участниками этого рынка».
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что минимальная розничная цена будет пересмотрена в сторону увеличения, причем для вина и винных напитков минимальная цена будут установлены впервые.
Пресс-служба Минфина РФ: «Минфин не планирует менять установленные минимальные розничные цены на алкоголь и увеличивать их. Будут внесены лишь технические изменения в Приказ Минфина, что не окажет влияния на них».
В ведомстве уточнили, что планов об установлении минимальной розничной цены на вина также нет.
Пресс-служба Минфина РФ: «Минфин считает, что минимальную цену стоит вводить, когда есть консенсус в отрасли о необходимости этого шага. Сейчас высказываются разные мнения на этот счет, соответственно, установление минимальных розничных цен на вина требует дальнейшего обсуждения с участниками этого рынка».
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