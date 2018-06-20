В Индии крыса залезла в банкомат, сгрызла 1,2 миллиона рупий и умерла

В одном из городов штата Ассам, что на
северо-востоке Индии, крысы уничтожили находившиеся в банкомате деньги. Предположение о том, что в порче банкнот виноваты грызуны, появилось после вскрытия устройства для выдачи наличных.
Техник, которого вызвали чинить не работающий банкомат, обнаружил внутри множество мелко изорванных купюр, а среди мелких клочков бумаги лежала мертвая крыса. Предполагается, что грызуны забрались в аппарат через отверстие для кабелей. Фотографии пережеванных денег уже появились соцсетях.
Сообщается, что устройство для выдачи наличных не работало 12 дней. По информации BBC, всего же крысы уничтожили сумму, превышающую 1,2 миллиона рупий (17,6 тысяч долларов США). Около 1,7 миллиона рупий (25 тысяч американских долларов) удалось спасти.
Сообщается, что устройство для выдачи наличных не работало 12 дней. По информации BBC, всего же крысы уничтожили сумму, превышающую 1,2 миллиона рупий (17,6 тысяч долларов США). Около 1,7 миллиона рупий (25 тысяч американских долларов) удалось спасти.
Комментарии