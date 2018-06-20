В Харькове радикалы выбросили в мусорный бак заммэра по ЖКХ: видео

В Харькове переговоры заместителя мэра Харькова по
жилищно-коммунальным вопросам Андрея Руденко с радикалами закончилось унижением чиновника: толпа засунула мужчину в мусорный бак.
Стычка радикально настроенных граждан с заммэра по ЖКХ Харькова произошла после сегодняшних беспорядков в здании горсовета Харькова. Андрей Руденко попытался вступить в диалог с толпой, но сначала на него набросились с оскорблениями, а потом несколько человек подхватили мужчину и понесли к мусорным бачкам. На голову чиновника попытались надеть дорожный конус, потом несколько раз ударили, закрыли крышку бака и стучали по ней кулаками.
Собравшиеся свистели, выкрикивали возгласы в поддержку «мусорной люстрации» и скандировали: «Слава Украине!» После экзекуции Руденко, который открыл крышку и начал что-то искать на дне контейнера, встретили аплодисментами. Чиновник выбрался из бака, снял пиджак, сообщил толпе, что он их «услышал», и удалился.
Так называемая «мусорная люстрация» получила распространение на Украине после киевского госпереворота в 2014 году. Именно с тех пор активисты радикальных группировок начали нападать на не понравившихся им чиновников и депутатов, избивать их и бросать в мусорные баки.
Ранее в харьковском горсовете произошла потасовка между работниками коммунального предприятия «Муниципальная охрана» и активистами, пытающимися пройти на сессию. Молодые люди в футболках «Нацкорпуса» устроили погром: ломали двери, жгли ковры и двери, раздирали портреты градоначальников, распылили газ и забросали зал, где находились депутаты, дымовыми шашками. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В мэрии заявили, что зданию нанесен ущерб на 2 млн гривен.
Собравшиеся свистели, выкрикивали возгласы в поддержку «мусорной люстрации» и скандировали: «Слава Украине!» После экзекуции Руденко, который открыл крышку и начал что-то искать на дне контейнера, встретили аплодисментами. Чиновник выбрался из бака, снял пиджак, сообщил толпе, что он их «услышал», и удалился.
Так называемая «мусорная люстрация» получила распространение на Украине после киевского госпереворота в 2014 году. Именно с тех пор активисты радикальных группировок начали нападать на не понравившихся им чиновников и депутатов, избивать их и бросать в мусорные баки.
Ранее в харьковском горсовете произошла потасовка между работниками коммунального предприятия «Муниципальная охрана» и активистами, пытающимися пройти на сессию. Молодые люди в футболках «Нацкорпуса» устроили погром: ломали двери, жгли ковры и двери, раздирали портреты градоначальников, распылили газ и забросали зал, где находились депутаты, дымовыми шашками. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В мэрии заявили, что зданию нанесен ущерб на 2 млн гривен.
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