    В Харькове радикалы выбросили в мусорный бак заммэра по ЖКХ: видео. беспорядки, нападения, Украина, Харьков, хулиганство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Харькове радикалы выбросили в мусорный бак заммэра по ЖКХ: видео

    В Харькове радикалы выбросили в мусорный бак заммэра по ЖКХ: видео

    1 комментарий
    • Фото: АТН Харьков / youtube.com
    В Харькове радикалы выбросили в мусорный бак заммэра по ЖКХ: видео

    В Харькове радикалы выбросили в мусорный бак заммэра по ЖКХ: видео

    В Харькове радикалы выбросили в мусорный бак заммэра по ЖКХ: видео
    • Фото: АТН Харьков / youtube.com

      • В Харькове переговоры заместителя мэра Харькова по жилищно-коммунальным вопросам Андрея Руденко с радикалами закончилось унижением чиновника: толпа засунула мужчину в мусорный бак.

      Стычка радикально настроенных граждан с заммэра по ЖКХ Харькова произошла после сегодняшних беспорядков в здании горсовета Харькова. Андрей Руденко попытался вступить в диалог с толпой, но сначала на него набросились с оскорблениями, а потом несколько человек подхватили мужчину и понесли к мусорным бачкам. На голову чиновника попытались надеть дорожный конус, потом несколько раз ударили, закрыли крышку бака и стучали по ней кулаками.

      Собравшиеся свистели, выкрикивали возгласы в поддержку «мусорной люстрации» и скандировали: «Слава Украине!» После экзекуции Руденко, который открыл крышку и начал что-то искать на дне контейнера, встретили аплодисментами. Чиновник выбрался из бака, снял пиджак, сообщил толпе, что он их «услышал», и удалился.

      Так называемая «мусорная люстрация» получила распространение на Украине после киевского госпереворота в 2014 году. Именно с тех пор активисты радикальных группировок начали нападать на не понравившихся им чиновников и депутатов, избивать их и бросать в мусорные баки.

      Ранее в харьковском горсовете произошла потасовка между работниками коммунального предприятия «Муниципальная охрана» и активистами, пытающимися пройти на сессию. Молодые люди в футболках «Нацкорпуса» устроили погром: ломали двери, жгли ковры и двери, раздирали портреты градоначальников, распылили газ и забросали зал, где находились депутаты, дымовыми шашками. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В мэрии заявили, что зданию нанесен ущерб на 2 млн гривен.





      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru