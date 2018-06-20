В Госдуме назвали ЧМ-2018 «прививкой от русофобии» для иностранных гостей

Глава думского комитета по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв рассказал о «прививке от русофобии», которую получили иностранцы, приехавшие в нашу страну на чемпионат мира по футболу.
По словам Дегтярёва, болельщики из других стран, посетившие нашу страну, испытали положительные эмоции и больше не поверят антироссийской пропаганде.
Михаил Дегтярёв, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи: «Все иностранные гости, болельщики, которые приехали на чемпионат мира, получили прививку от русофобии. Такая прививка делается один раз и на всю жизнь. Побывав в России, они больше не будут верить негативной антироссийской западной пропаганде. Они своими глазами увидели, какие гостеприимные отзывчивые люди живут в России, какая это абсолютно европейская цивилизованная страна».
Дегтярёв отметил, что российские политическое руководство в дни ЧМ-2018 показало всему миру, что РФ — открытая, современная, абсолютно цивилизованная страна, передает «Интерфакс».
Михаил Дегтярёв: «Мы сегодня живем в медиаобществе, где господствуют СМИ и социальные сети. Я считаю, что благодаря чемпионату мира и сотням тысяч отзывов счастливых иностранных гостей, нам удастся переломить отношение к России, в том числе и со стороны западных элит».
О том, что гостеприимство россиян растопило сердца иностранных гостей, говорят приехавшие из-за рубежа на ЧМ-2018 журналисты и болельщики.
Михаил Дегтярёв, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи: «Все иностранные гости, болельщики, которые приехали на чемпионат мира, получили прививку от русофобии. Такая прививка делается один раз и на всю жизнь. Побывав в России, они больше не будут верить негативной антироссийской западной пропаганде. Они своими глазами увидели, какие гостеприимные отзывчивые люди живут в России, какая это абсолютно европейская цивилизованная страна».
Дегтярёв отметил, что российские политическое руководство в дни ЧМ-2018 показало всему миру, что РФ — открытая, современная, абсолютно цивилизованная страна, передает «Интерфакс».
Михаил Дегтярёв: «Мы сегодня живем в медиаобществе, где господствуют СМИ и социальные сети. Я считаю, что благодаря чемпионату мира и сотням тысяч отзывов счастливых иностранных гостей, нам удастся переломить отношение к России, в том числе и со стороны западных элит».
О том, что гостеприимство россиян растопило сердца иностранных гостей, говорят приехавшие из-за рубежа на ЧМ-2018 журналисты и болельщики.
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