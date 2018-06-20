    В Госдуме назвали ЧМ-2018 «прививкой от русофобии» для иностранных гостей

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников
    В Госдуме назвали <nobr>ЧМ-2018</nobr> «прививкой от русофобии» для иностранных гостей

    В Госдуме назвали ЧМ-2018 «прививкой от русофобии» для иностранных гостей

    В Госдуме назвали <nobr>ЧМ-2018</nobr> «прививкой от русофобии» для иностранных гостей
  • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников

    • Глава думского комитета по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв рассказал о «прививке от русофобии», которую получили иностранцы, приехавшие в нашу страну на чемпионат мира по футболу.

    По словам Дегтярёва, болельщики из других стран, посетившие нашу страну, испытали положительные эмоции и больше не поверят антироссийской пропаганде.

    Михаил Дегтярёв, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи: «Все иностранные гости, болельщики, которые приехали на чемпионат мира, получили прививку от русофобии. Такая прививка делается один раз и на всю жизнь. Побывав в России, они больше не будут верить негативной антироссийской западной пропаганде. Они своими глазами увидели, какие гостеприимные отзывчивые люди живут в России, какая это абсолютно европейская цивилизованная страна».

    Дегтярёв отметил, что российские политическое руководство в дни ЧМ-2018 показало всему миру, что РФ — открытая, современная, абсолютно цивилизованная страна, передает «Интерфакс».

    Михаил Дегтярёв: «Мы сегодня живем в медиаобществе, где господствуют СМИ и социальные сети. Я считаю, что благодаря чемпионату мира и сотням тысяч отзывов счастливых иностранных гостей, нам удастся переломить отношение к России, в том числе и со стороны западных элит».

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    О России с любовью: русское гостеприимство растопило сердца иностранных болельщиков
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