Путин обсудил с президентом Португалии «небольшую проблемку» в футболе

Владимир Путин поблагодарил всех участников чемпионата мира по футболу и отметил, что в России довольны тем, как проходит турнир.
На встрече с португальским коллегой Марселу Ребелу ди Созой президент РФ подчеркнул, что россияне не только болеют за свою сборную, но переживают вместе с иностранными болельщиками.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы довольны тем, как чемпионат проходит, и очень благодарны всем участникам: как спортсменам, специалистам, тренерам, так и фанатам».
Глава государства рассказал Созе, что у сборной Португалии, как одной из самых ярких команд Европы, очень много поклонников в России.
В свою очередь президент Португалии сообщил, что накануне погулял по Москве, спустился с метрополитен и смог сам увидеть, как российские болельщики радуются победе в матче со сборной Египта.
Соза также подчеркнул, что российская команда уже практически гарантировала себе место в плей-офф и теперь может встретиться с португальцами в 1/8 финала. Возможный матч президент Португалии в шутку назвал «небольшой проблемкой», отметив при этом, что дипломатические отношения от этого не пострадают. Владимир Путин с португальским коллегой согласился, передает РИА Новости.
Владимир Путин, президент РФ: «Никакого ущерба для наших отношений нанесено не будет, как бы ни закончились эти соревнования. Наоборот, спорт сближает страны и народы, а мы, как хозяева этого турнира, как страна-организатор, мы радуемся за тех, кто победил и переживаем вместе с теми, кого постигла неудача».
Напомним, накануне российская сборная переиграла Египет со счет 3:1 и, набрав шесть очков, закрепилась на первой строчке в группе A. Португалия же, которая стартовала на чемпионате мира, поделив очки с Испанией, сегодня играет с Марокко.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы довольны тем, как чемпионат проходит, и очень благодарны всем участникам: как спортсменам, специалистам, тренерам, так и фанатам».
Глава государства рассказал Созе, что у сборной Португалии, как одной из самых ярких команд Европы, очень много поклонников в России.
В свою очередь президент Португалии сообщил, что накануне погулял по Москве, спустился с метрополитен и смог сам увидеть, как российские болельщики радуются победе в матче со сборной Египта.
Соза также подчеркнул, что российская команда уже практически гарантировала себе место в плей-офф и теперь может встретиться с португальцами в 1/8 финала. Возможный матч президент Португалии в шутку назвал «небольшой проблемкой», отметив при этом, что дипломатические отношения от этого не пострадают. Владимир Путин с португальским коллегой согласился, передает РИА Новости.
Владимир Путин, президент РФ: «Никакого ущерба для наших отношений нанесено не будет, как бы ни закончились эти соревнования. Наоборот, спорт сближает страны и народы, а мы, как хозяева этого турнира, как страна-организатор, мы радуемся за тех, кто победил и переживаем вместе с теми, кого постигла неудача».
Напомним, накануне российская сборная переиграла Египет со счет 3:1 и, набрав шесть очков, закрепилась на первой строчке в группе A. Португалия же, которая стартовала на чемпионате мира, поделив очки с Испанией, сегодня играет с Марокко.
❗3:1! Сборная России одержала блестящую победу над Египтом и завоевала путевку в плей-офф ЧМ-2018! Мы ждали этого 32 года ❗ Игра была 🔥🔥🔥.Опубликовано НТВ 19 июня 2018 г.
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