Янтарная комната в Царском Селе оказалась под угрозой разрушения из-за наплыва туристов

Питерские реставраторы бьют тревогу. Знаменитая царскосельская янтарная комната «задыхается»: камень стремительно разрушается от углекислого газа. Это подтвердили результаты недавно проведенной экспертизы. Виноваты во всем туристы, которые ежедневно сотнями приходят посмотреть на это чудо.

Поток туристов, желающих попасть в Янтарную комнату в Екатерининском дворце не прекращается с утра до вечера, и сотрудники музея всерьез опасаются за сохранность уникального экспоната. Из-за наплыва посетителей стали портиться материалы, а в окаменевшей смоле появились трещины.



Ирина Яроцкая, архитектор Царскосельской янтарной мастерской: «Материал окисляется, поверхностный слой слегка пересыхает. И поскольку это органическое соединение, трансформация идет неконтролируемо».



На интенсивность появления изъянов особенно сильно влияют влажность и температура, которая начинает расти с открытием дверей музея. Чем жарче в уникальной комнате, тем уязвимее становится янтарь.



Раз в два года здесь делают масштабную уборку. Пока мастера чистят панно, наносят новые слои воска и полируют панели, двери музея закрывают. Однако теперь этого времени стало недостаточно, говорят реставраторы. Проблема еще и в том, что многие туристы трогают янтарь руками.



Чтобы уберечь янтарную комнату, руководители музея-заповедника хотели даже установить прозрачный пластик вокруг самых хрупких шедевров, но после передумали. Говорят, при таких условиях не будет уже той мистической атмосферы, которая так притягивает посетителей. Ограничивать поток туристов теперь будут с помощью специального графика. Так, считают смотрители, и туристам будет удобно, и произведения искусства останутся невредимыми.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Катерины Правдиной.