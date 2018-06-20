Водитель-лихач попытался поставить на ноги искалеченного им школьника: видео

Автовладелец, который сбил ребенка во дворе жилого дома в Чебоксарах, объясняется с полицейскими. Правоохранителям предстоит установить, превышал ли водитель допустимую скорость и почему вопреки правилам пытался переместить мальчика травмой позвоночника. Этот факт может серьезно сказаться на дальнейшей реабилитации школьника.

Авария попала в объектив камеры наблюдения. На записи видно, как ребенок на велосипеде поворачивает на перекрестке, когда появляется легковушка. Судя по всему, водитель не заметил мальчика и на полном ходу его сбил.



От удара пострадавшего отбросило на несколько метров, а автомобилист вышел из салона, осмотрел ребенка и зачем-то поднял его на ноги, хотя в таких случаях врачи рекомендуют не трогать человека, ведь неизвестно, какие могут быть переломы. К сожалению, повреждения оказались серьезные. Не исключено, что водитель только усугубил травмы.



Ирина Петрова, мать пострадавшего ребенка: «Перелом ноги, грудная клетка, по-моему, легкие пострадали, голова очень сильно. Пока сын в тяжелом состоянии. Я не могу больше сказать».



Решение о том, по чьей вине произошло ДТП, полицейские примут после того, как получат результаты всех экспертиз. Предстоит исследовать и тормозной путь, который остался после экстренной остановки.