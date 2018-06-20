    Водитель-лихач попытался поставить на ноги искалеченного им школьника: видео. дети и подростки, ДТП, Чувашия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВодитель-лихач попытался поставить на ноги искалеченного им школьника: видео

    Водитель-лихач попытался поставить на ноги искалеченного им школьника: видео

    2 комментария
    <nobr>Водитель-лихач</nobr> попытался поставить на ноги искалеченного им школьника: видео

    Водитель-лихач попытался поставить на ноги искалеченного им школьника: видео

    <nobr>Водитель-лихач</nobr> попытался поставить на ноги искалеченного им школьника: видео

      Автовладелец, который сбил ребенка во дворе жилого дома в Чебоксарах, объясняется с полицейскими. Правоохранителям предстоит установить, превышал ли водитель допустимую скорость и почему вопреки правилам пытался переместить мальчика травмой позвоночника. Этот факт может серьезно сказаться на дальнейшей реабилитации школьника.

      Авария попала в объектив камеры наблюдения. На записи видно, как ребенок на велосипеде поворачивает на перекрестке, когда появляется легковушка. Судя по всему, водитель не заметил мальчика и на полном ходу его сбил.

      От удара пострадавшего отбросило на несколько метров, а автомобилист вышел из салона, осмотрел ребенка и зачем-то поднял его на ноги, хотя в таких случаях врачи рекомендуют не трогать человека, ведь неизвестно, какие могут быть переломы. К сожалению, повреждения оказались серьезные. Не исключено, что водитель только усугубил травмы.

      Ирина Петрова, мать пострадавшего ребенка: «Перелом ноги, грудная клетка, по-моему, легкие пострадали, голова очень сильно. Пока сын в тяжелом состоянии. Я не могу больше сказать».

      Решение о том, по чьей вине произошло ДТП, полицейские примут после того, как получат результаты всех экспертиз. Предстоит исследовать и тормозной путь, который остался после экстренной остановки.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru