Взрывом газа в челябинской многоэтажке ранило трех человек

Три человека, в том числе ребенок, получили серьезные травмы в результате взрыва газовых баллонов на балконе жилого дома в Челябинске.

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Специалисты обследуют многоэтажный дом в Челябинске, в котором сегодня утром произошел взрыв газа. Экспертов в первую очередь интересует вероятность дальнейшего обрушения перекрытий. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека, в том числе ребенок.



Пострадавшие находились в квартире, где произошло ЧП. Взрыв разрушил балкон, обрушил межкомнатную стену, выбил окна и входную дверь. Женщина и ребенок поступили в больницу с ожогами. По словам врачей, состояние обоих пациентов оценивается как крайне тяжелое. Еще одного мужчину завалило обломками.



Сразу после инцидента спасатели эвакуировали всех жильцов дома.



Михаил Ростопчин, представитель пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области: «Как позже выяснилось, на балконе хранились баллоны с газом, 5-литровые, металлические. Видимо, произошла утечка, и они сдетонировали».



Эвакуированных жильцов не пустят в квартиры до окончания проверки. На время экспертизы им предложили разместиться в ближайшей школе.